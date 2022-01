El ciclo Cine y Ciencia propone medio centenar de proyecciones

El premio, película dirigida por Mark Robson y protagonizada por Paul Newman, inaugura hoy jueves el ciclo Cine y Ciencia en el museo Artium de Gasteiz que, tras su reciente incorporación como sede de la Filmoteca Vasca, acoge por primera vez un programa que también se estrenará en Iruñea. Una decena de títulos conforman la quinta edición de este ciclo, que llegará como en años anteriores al Museo de Bellas Artes de Bilbao y al centro Tabakalera de Donostia, y que se complementa con debates en los que participarán prestigiosos científicos, así como con sesiones especiales.

Entre estas, se han programado pases matinales para escolares en las tres capitales vascas en las que se proyectará el documental Apolo 11, de Todd Douglas Miller, así como otra en el parque tecnológico de Miramón, en Donostia, impulsada por el colectivo Emakumeak Zientzian, para la que se ha elegido otro documental, Picture a Scientist, sobre las mujeres en la ciencia.

La presentación de los cortometrajes del programa Kimuak 2021 en Bilbao, Gasteiz y Donostia completan las sesiones adicionales del ciclo, en el que se incluyen filmes tan conocidos como Gorilas en la niebla, de Michael Apted; Contact, de Robert Zemeckis, y Origen, de Christopher Nolan.

Las tres tendrán subtítulos en castellano, al igual que El premio, y que Hope, de la directora noruega Maria Sedahl, e Ikarie XB 1, del checo Jindrich Polák. Con subtítulos en euskera, se exhibirán Moby Dick, de John Huston; Traje zuriko gizona (The Man in the White Suit), de Alexander Mackendrick; y Deabruaren Hazia (Demon Seed), de Donald Cammell, que nada tiene que ver con Rosemary's Baby, de Roman Polanski, titulada para el público español La semilla del diablo.

En busca del fuego, de Jean-Jacques Annaud, cerrará a finales de marzo este programa, que regresará al cine Le Sélect de San Juan de Luz (Francia), donde se podrá ver este filme que el director francés rodó sin diálogos, además de Origen, con Leonardo DiCaprio como cabeza de cartel.