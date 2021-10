Javier Viar, un hombre de espíritu renacentista que contribuyó a dar visibilidad al Bellas Artes de Bilbao

Era un hombre de espíritu renacentista, inquieto, culto, que ha seguido activo casi hasta el final, escribiendo sus libros y siguiendo la actualidad de su museo hasta que su situación física no se lo ha permitido. Javier Viar ha fallecido a los 75 años de edad tras no poder superar unas complicaciones desatadas por una enfermedad que padecía hace ya algunos meses.



Viar fue director del Museo de Bellas Artes de Bilbao entre los años 2002 y 2017, cuando pasó las riendas a Miguel Zugaza, que dejó el Museo del Prado para dirigir la pinacoteca bilbaina. Quince años intensos en los que, como el mismo reconocía, vivió momentos agradables y felices, algunos también complicados, "pero ha sido todo un honor haber contribuido al despegue de la pinacoteca".



"Ha sido una experiencia estupenda dirigir este museo pero, por una parte, creo que ya he cumplido un ciclo largo y fructífero. Pensé en un momento determinado que no le vendrían nada mal aires nuevos al museo, que sería bueno que hubiera un recambio. Y yo también necesitaba un poco de tiempo para mí", confesaba a este periódicos días antes de su marcha.



Pero ese tiempo libre lo siguió dedicando al arte y a la literatura, sus dos grandes pasiones. Javier Viar siguió comisariando exposiciones, escribiendo poesía, que como él reconocía, la tenía un poco olvidada, y embarcándose en proyectos como la publicación de la Historia del Arte vasco, en dos volúmenes, que supone una gran aportación para artistas e investigadores de la creación vasca.



Era un hombre con un gran bagaje cultural. "No sólo escribo sobre arte, sino que he escrito novelas, poesía€ Precisamente el conocimiento del arte lo he recibido a través de la literatura. También me gusta la música y fundamentalmente el cine", decía en una entrevista.





El Museo de Bellas Artes de Bilbao lamenta profundamente el fallecimiento de Javier Viar, director del museo entre 2002 y 2017. Su reconocida trayectoria profesional y su talante humanista han dejado una impronta indeleble en el museo y en la cultura vasca. In memoriam. pic.twitter.com/nCfVzj1NJW — Museo BBAA Bilbao (@museobilbao) October 28, 2021



BIOGRAFÍA DE JAVIER VIAR

Javier Viary se licenció en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid aunqueal que se adentró, primero como crítico en numerosos diarios y revistas especializadas, y después como comisario.Tras una larga trayectoria en el mundo de la, especialmente enfocada alcon el que se estrenó como comisario con una exposición sobre Balerdi, La experiencia infinita de Balerdi en la Sala Rekalde de Bilbao en 1993.. Curiosamente, tomó la riendas del Museo de Miguel Zugaza cuando este se marchó al Prado. Un testigo que luego se lo traspasaría en 2017."Durante su etapa, Zugaza con el entonces diputado general Josu Bergara, dejaron el cambio estructural y modernizaron el Bellas Artes a partir de una forma jurídica nueva,n. El cambio estaba hecho, pero había que desarrollarlo y se hizo durante mi dirección", explicaba Javier Viar. De la mano del Guggenheim Bilbao, comenzó también el"Una de las cosas de las que estoy más satisfecho, porque lo he percibido, es hemos hecho una gestión muy cercana a la gente, casi se han duplicado los amigos, las compras gracias a las donaciones...", confesaba en 2017 a este periódico satisfecho.Javier Viar mostró su apoyo al proyecto de ampliación del Bellas Artes presentado por Miguel Zugaza, una ampliación que está a punto de comenzar , y que desgraciadamente él no podrá ver.