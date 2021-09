Raphael dice que no se bajará del escenario en "varios años"

Raphael aseguró que ve el "futuro muy bien", pese a que en estos momentos la situación aún continúe condicionada por la pandemia, pero subrayó que no se bajará del escenario "en varios años" porque, según dijo, "me enloquece, me gusta". Además, apostó por repetir en cine y en el formato de serie documental como es Raphaelismo.

"Me encanta que el público pueda ver en mí muchas facetas, porque las tengo. Si Dios quiere y la pandemia nos deja, va a haber muchas cosas nuevas", remarcó el cantante en rueda de prensa en Donostia, donde se presenta un episodio de la serie documental original Movistar+, que la plataforma estrenará al completo en 2022.

Se trata de un retrato íntimo que ahonda en los éxitos, secretos, miedos y sueños del artista, con material audiovisual inédito, que lo convierten en el primer y único documental con la implicación directa del propio Raphael, su familia, RLM y Universal Music Spain.

Raphael expresó que es un "verdadero honor" estar en el Festival, al que acudió por primera vez con la película Mi gran noche de Alex de la Iglesia, y aseguró que le gustaría poder "volver cada año". "El clima de esta ciudad en estas fechas no me lo quiero perder más", afirmó el artista.

Preguntado por el título de la serie, se ha mostrado convencido de que es algo que va con él. "No sabría hacerlo de otra manera. Soy el artista más auténtico en lo que hace. De ahí el Raphaelismo, no podría ser de otra manera", manifestó.