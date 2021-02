La UPV/EHU mantiene el festival indie en Bizkaia Aretoa

A pesar de la pandemia y los problemas de movilidad, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) ha decidido mantener el festival indie que celebra desde hace casi una década en Bilbao, en su sede de Abandoibarra. Volverá a ser gratuito, se celebrará esta semana y la siguiente, y arrancará mañana con la presencia de Nueva Vulcano, Sua y Baobabs Will Destroy Your Planet.

La Sala Mitxelena del Bizkaia Aretoa, sede universitaria situada en Abandoibarra, volverá a acoger este evento musical, que se puso en marcha en 2012 y que arrancó como Indie Festival. Esta será la tercera edición que se celebre, mañana y el próximo día 11, bajo la denominación de Indie+ Festival. La entrada es gratuita hasta que se complete el aforo, que tendrá limitaciones debido a la pandemia de covid-19.

Músicos y grupos vascos y estatales como Joseba Irazoki, Elena Setién, Elle Belga, MICE, Soledad Vélez, Tulsa, Lukiek, Anari o Atom Rhumba, entre otros, han pasado ya por este festival dirigido a la juventud desde un planteamiento alejado de la comercialidad y que, como desde la organización se explica, tiene relación con el movimiento musical de los años 70 y 80 que optó por grabar ajeno a los cantos de sirena de las grandes multinacionales y desde la más fiera autogestión.

Trío de arranque

Las actuaciones, que arrancan mañana a las 18.00 horas, ofrecen una oferta triple que incluye como grupo foráneo al trío catalán Nueva Vulcano, creado hace más de década y media, y formado por Artur Estrada, Wences Aparicio y Albert Guàrdia. Su repertorio de rock alternativo y guitarrero, que ha dejado himnos como Te debo un baile o Las rotondas, se centrará en la presentación de su último disco, Ensayo (B Core), editado el año pasado.

Junto a Nueva Vulcano estarán dos grupos vascos, Sua y Baobabs Will Destroy Your Planet. Los primeros, un cuarteto de jóvenes vizcainos, editaron su primer álbum el año pasado, bajo el título de Ordu beltzak (Airaka), en el que su rock oscuro y rabioso de riffs pegadizos alterna el inglés y el euskera, como demuestra su tema más reciente, You don't care. En el caso de los navarros, harán un repaso a sus dos discos, su debut homónimo y el más reciente Argiaren abiadura (Tripulante Produce), ambos con claras influencias del indie anglosajón. Además de actuar en París, Madrid o Barcelona, el cuarteto ha sido "el primer grupo euskaldun en grabar en los míticos estudios Abbey Road de Londres", destaca la organización.