Los nominados a los Premios Goya asistirán a la gala de forma telemática

Los nominados a la próxima edición de los premios Goya no acudirán a la gala del próximo 6 de marzo en el teatro Soho CaixaBank de Málaga, y los premiados podrán agradecer el galardón de manera telemática, tal y como ha anunciado el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso.



"Tenemos que ser realistas y vamos a hacer una gala híbrida, con directos y telemática. Hay que cumplir todos los protocolos y esto lanza un mensaje a todos los colectivos: esto es una lucha mundial. La pandemia se ha recrudecido y ahora estamos en un momento álgido, no sabemos cómo se llegara al 6 de marzo, pero por eso", ha explicado el actor Antonio Banderas, uno de los directores de la ceremonia.





.@antoniobanderas sobre los #Goya2021: "Vamos a hacer una gala híbrida, telemática y en directo. Tenemos que ser conscientes de que hay que cumplir todos los protocolos, por la seguridad de los que estén presenciales y para enviar un mensaje al público" — Premios Goya (@PremiosGoya) February 2, 2021

.@MariaCasado_TV: "Va a ser una gala elegante y sobria, las circunstancias mandan. Y vamos a hacer un homenaje a todo el mundo del cine" #Goya2021 pic.twitter.com/Pa2D6Qp1sK — Premios Goya (@PremiosGoya) February 2, 2021

ha adelantado que todos losasistirán de forma telemática, pero no ocurrirá lo mismo con losde la gala. "La gala es muchas cosas y a lo largo de los años ha sido un encuentro de todos los cineastas, pero también un programa televisivo. La primera no la podemos celebrar, vamos a ser responsables, pero la segunda sí", ha añadido Barroso.Banderas ha señalado que ésta edición será "lay ya quedará señalada en la historia de la cinematografía". La otra presentadora de la gala, María Casado, ha indicado que el contenido "no se ha modificado" pese a esta última decisión y que será una gala "elegante y sobria" de poco más de dos horas de duración.