El mensaje viral de una neumóloga de Osakidetza sobre los no vacunados

Laura Tomás López no ha dejado a nadie indiferente con su tuit. La neumóloga de la OSI Araba publicaba el pasado martes en la red social su experiencia tras un turno de guardia en el que atendió a varios jóvenes no vacunados.

Ayer de guardia, sin dormir, ingresando pacientes COVID en UCRI. 12 de 19 sin vacunar. La más joven 17 años. Múltiples teorías sobre las vacunas ?????.Ni uno solo me ha dicho que NO cuando les he ofrecido Tocilizumab. Ni una sola pregunta sobre su eficacia o Ef secundarios. Alucino.