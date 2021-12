Las redes se indignan con la imagen de un cazador posando con un macho montés recién abatido.

La eterna lucha (dialéctica) entre quienes defienden la caza y quienes consideran que es un atentado contra la fauna aparece recurrentemente en las redes sociales. En este caso los tuiteros han estallado ante la imagen de un cazador sonriente y celebrando haber matado a un macho montés "de récord".





Genial! Había un ejemplar espectacular, un superviviente.

Y ahora por obra y gracia (y complicidad de la autoridad) de un cobarde tiro a 250 metros ya no hay NADA.

¡Gracias valiente! #Gredos

Ojo al relato del señorito al que le llevan el rifle. Asco. https://t.co/7r10hVeHQy — Borja Valdés (@borjavaldes) December 12, 2021

Ven un animal excepcional y único como éste y lo primero que piensan es en pegarle un tiro y colgar su cabeza de una pared como un trofeo, y encima con aplausos. Alucinante...https://t.co/837Nx8xo2I — Imanol Zuaznabar (@Imanolzuaznabar) December 13, 2021

Si tan extraordinario era el ejemplar ¿qué necesidad había de matarlo, José Antonio?

No hacéis más que agrandar vuestra leyenda de cazadores depredadores. https://t.co/cHHTCTtymY — palomadelrioTVE (@PalomadelrioTVE) December 13, 2021

Un día alguien decidió que un macho de cabra montés espectacular que vivía en Gredos debía morir para que su cabeza y cornamenta adornasen la pared de alguna patética estancia. Simplemente grotesco.https://t.co/BAVCO2dX3m — Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid (@EeAComMadrid) December 13, 2021

El protagonista de la historia es el almeriense José Antonio Berruezo Segura, que abatió el viernes día 10 en la cara sur de la Sierra de Gredos (en el término municipal de Losar de la Vera, en Cáceres)El propio Berruezo aseguraba a la revista Jara y sedal que se trata del segundo ejemplar más grande cazado en la Sierra de Gredos y estaría entre los 20 de mayor tamaño cazado en España "en todos los tiempos".Y no lo cazó por casualidad, sino que hizo falta"Tenía otros planes a partir del domingo, pero me puse en marcha, los cambié y fui a por el macho montés", asegura Berruezo. Recibió una llamada para ir a cazar al ejemplar y, aunque él se encontraba en Madrid, hizo que le llevaran su rifle de Almería a Ciudad Real para que oro cazador profesional, Manuel Cabezas, se lo acercara a la Sierra de Gredos.La foto que ha desencadenado las críticas muestra al cazador posando sonriente ante el enorme animal muerto. "Es un espectáculo., afirmaba Berruezo en un vídeo publicado por la revista, mientras otro compañero no podía contener su emoción.Su compañero Manuel Cabezas calificaba el día como histórico. "Es un día para estar contento. Seguiremos buscando machos grandes en Gredos, que seguro que los hay.No hemos venido a cumplir un récord, pero sí a que este señor -por Berruezo- sea feliz. Cuando vea este majestuoso trofeo en su casa recordará este inolvidable día, afirmaba, para culminar con undestacando entre ellas la indignación del fotógrafo Imanol Zuaznabar, de la periodista deportiva de TVE Paloma del Río y de Ecologistas en Acción, o la tristeza de la política socialista Elena Valenciano. Calificativos como "vergonzoso", "repugnante" y "vomitivo" se repetían en muchos de los tuits.