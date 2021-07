Los actores contra Toni Cantó: "No te contratan porque eres más malo que la droga"

Con motivo del anuncio del nuevo puesto de Toni Cantó como director de la Oficina del Español, un nuevo departamentos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, han sido muchos los actores y cómicos que han recordado unas polémicas declaraciones que el político realizó hace dos años.

En una entrevista de El Español al político, éste aseguró que no podía trabajar en Catalunya por hacer teatro en español.



El cómico Agustín Jiménez ha sido el primero en criticar las palabras de Cantó en la red social de Twitter. Jiménez ha explicado en un tuit, que ya ha superado los 7.400 'me gustas', que él actúa en Cataluña y lo hace en castellano.





Todas las semanas voy a Catalunya a actuar en castellano y nunca he tenido problema. Toni a ver si lo tuyo va a ser otra cosa... pic.twitter.com/BBegdyHh7g — Z?N??WI? NÍ?S??? (@AGUSTIJIMENEZ) June 30, 2021

Igual he hecho más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano, sino con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor. pic.twitter.com/pE88cOobLw — Dani Rovira (@DANIROVIRA) July 3, 2021

No, chato: yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de Impro y standup. No te contratan porque ERES MÁS MALO QUE LA DROGA. pic.twitter.com/nUTmCJAGFh — ana morgade (@ana_morgade) July 3, 2021

He trabajado en Cataluña muchas veces. En cine, teatro y series de televisión. En español, no hablo otro idioma, y jamas he tenido ningún problema para hacerlo. pic.twitter.com/Og5FBA0E1G — Pepon Nieto (@NietoPepon) July 3, 2021

Madre mía. Nosotros los artistas de izquierdas seremos los de las subvenciones pero al final son los supuestos liberales en España los que acaban con un sueldo público en un puesto creado ad hoc. — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) June 30, 2021

Alse le ha unido. El actor y cómico ha contado que ha hecho más de 300 actuaciones en la comunidad y "no solo en castellano, sino con mi acento". Una crítica que ha sido apoyada por los usuarios de la red social con más de 15.000 'me gusta'.Latambién ha criticado al político en esta misma red social. "No te contratan porque", ha sentenciado en un tuit que cuenta más de 9.000 me gustas.Contundente con las declaraciones de Cantó ha sido también. El actor ha comentado en su Twitter que él ha actuado enen español y que jamás ha tenido ningún problema para hacerlo.Por último, otros artistas como eltambién han sido críticos con el político, pero no por su entrevista en El Español, sino por el nuevo puesto anunciado por. El pasado 30 de junio Serrano reaccionó al anunció en un tuit con más de 5.000 'me gustas'.