2022: el año del resurgimiento de Bilbao

En plena sexta ola y con el ánimo por los suelos, echar un vistazo a los proyectos que acometerá Bilbao este año aporta unas dosis de vacuna en forma de esperanza. Los casi dos años transcurridos de pandemia han supuesto retrasos y demoras de forma que 2022 no estrenará proyecto alguno pero sí servirá para dar el pistoletazo de salida a varios de peso y lanzar otros que tendrán desarrollo en años posteriores.



Ejemplo de iniciativas prolongadas son la nueva Facultad de Medicina, el desarrollo urbanístico de Zorrotzaurre, el quinto bloque residencial de Bolueta o la estación soterrada del TAV en Abando. El remate de la ampliación de Museo de Bellas Artes, el último rascacielos de Garellano o el paseo mirador de Artxanda estarán más cerca en el tiempo, mientras que Torre Bizkaia prevé iniciar su actividad de emprendimiento este otoño.





Artxanda, el mirador por conquistar

La estación del TAV despeja su futuro

La gran superficie que ganará la villa. PABLO VIÑAS



El Bellas Artes arranca con su ampliación

Las obras aseguran el futuro del museo.

Despuntará en Garellano el gran rascacielos

Estado actual de las obras casi en cota 0.

Bolueta afianza su desarrollo con más vecinos

Visesa volverá a construir en Bolueta.

Torre Bizkaia 'enciende' su futuro en otoño



Zorrotzaurre expande su urbanización

La Facultad de Medicina crece en Basurto

El solar donde se levantará la facultad.

Un itinerario peatonal de seis kilómetros de largo , en paralelo a la carretera, se asomará sobre Bilbao con diversas zonas estancialesSerá uno de los atractivos que más tirón tenga ely su servicio más popular en cuanto a futuros usuarios se refiere. Las obras para generar el paseo que atesorará seis kilómetros de recorrido mirando a Bilbao ya han comenzado y tendrá este curso como año central de ejecución. El abordamiento en cinco fases diferentes de los trabajos permitirá que sua lo largo del ejercicio.La iniciativa municipal pretende tranquilizar la actual carretera que atraviesa el cresterío de Artxanda y que comparta espacio con los peatones que transiten por el nuevo itinerario. Para elloen el tramo central, los carriles se estrecharán, se instalarán radares pedagógicos y se colocarán semáforos en los pasos de peatones. Con ello,El recorrido para los paseantes se identificará con una nueva superficie de color verde en la margen derecha en sentido Santo Domingo "y una barrera de contención con alma metálica y forrada de madera". Al itinerario se le unirán zonas estanciales, la renovación de los miradores actuales y la creación de nuevos, como el que se habilitará al lado de Nogaro.La asunción directa por parte del Gobierno vasco delavala que no se sufrirán más demorasEn este caso no se verán obras todavía, pero 2022 es el año en que el soterramiento de la estación de Abando y la llegada del Tren de Alta Velocidad (TAV) desde Arrigorriaga a Bilbao tengan su impulso definitivo. El acuerdo político al que llegó el PNV con el Gobierno de Pedro Sánchez para que sea el Ejecutivo vasco el que se haga cargo directamente de estos dos proyectos significa un antes y un después en la culminación de la Y vasca. La encomienda de estos dos trabajos, que se concretará en primavera, permitirá asumirlos de forma más directa de la mano del gestor ferroviario vasco,(ETS). La buena experiencia de la construcción del ramal guipuzcoano por parte de ETS le avalan y el máximo interés que tiene el gobierno de Lakua en dotar a las capitales vascas de este transporte de futuro auguran que la llegada del TAV a Bilbao ya no sufrirá más demoras. ¡Ah! y durante 2022 también se conocerá el dibujo de qué edificios y espacios públicos se generarán sobre la gran superficie que se creará con el soterramiento de la playa de vías de Abando. Será el diseño de esa gran cremallera urbana que cerrará la actual trinchera y unirá el Ensanche de la villa con la zona deEl incremento de 5.000 nuevos metros cuadrados de superficie expositiva se inició en otoño de la mano de sirAgravitas. Así se llama el proyecto de reforma y ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao que dio inicio en septiembre pasado. De la mano del ingenio del arquitecto británico sir Norman Foster,de superficie donde destacan una nueva sala de exposiciones de 1.500 m2 a la que dará continuidad una terraza al aire libre de otros 700 m2 para exponer esculturas. Otros 2.000 m2 los protagonizará el espacio BBK Museoa que ocupará el conjunto principal del espacio público de la ampliación. Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 37,8 millones y se esperan concluir a finales de 2023 alumbrarán un nuevo museo caracterizado por conservar las arquitecturas existentes y el entorno natural así como buscar la mayor eficiencia energética. La iniciativa permitirá convertir el espacio del monumento a Arriaga en una nueva galería pública de esculturas con acceso desde las. Precisamente, el diseño de Foster recupera la entrada histórica del museo como nuevo acceso único por la actual plaza Euskadi y el museo podrá seguir abierto parcialmente durante la práctica totalidad del calendario de ejecución de las obras, cuya duración se estima en 21 meses.Anboto Dorrea empezará a crecer por encima de la cota 0 este mes con la intención de ir culminando su estructura a lo largo de este añoVa a ser el edificio residencial más elevado de Euskadi con susy culminará la urbanización en vertical que se viene desarrollando en la zona de Garellano desde hace una década en Basurto. Anboto Dorrea es el nombre de la promoción de 166 viviendas que está construyendo el Grupo Arrasate y que tiene este 2022 como ejercicio de ejecución principal. Tras más de un año de trabajos excavando el solar, construyendo los cimientos y habilitando sus cinco plantas inferiores para 239 garajes y 136 trasteros, en enero la obra superará la cota cero y los primeros niveles empezarán a despuntar. Lo primero que verán los viandantes será la estructura del zócalo de 15 metros de alto que albergarán tres plantas de uso comercial y terciario coronadas por una plaza elevada para uso de los residentes. A partir de ahí, este año se espera culminar la estructura con la intención de entregar los pisos a lo largo de 2023. Una lástima que el prestigioso arquitecto británicono pueda contemplar cómo crece su obra tras fallecer este pasado diciembre. El quinto rascacielos de Garellano es la guinda al diseño urbanístico que Rogers creó con su equipo por encargo de Bilbao Ría 2000.Con la llegada de los residentes de los dos nuevos edificios blancos construidos por Neinor, la promoción se prepara por los otros tres edificioses el otro gran crecimiento urbano de la capital vizcaina. A una escala más modesta que Zorrotzaurre, los viejos terrenos industriales ribereños se han ido poblando de edificios residenciales y en este 2022 habrá un hito de calado: la entrega de las llaves de losLos nuevos colonos de Bolueta conformarán vecindario con los residentes de los otros dos imponentes rascacielos de fachadas negras ya ocupados desde hace unos años construidos por Visesa. Precisamente es esta sociedad pública -dependiente del Gobierno vasco- la que ya trabaja en el siguiente rascacielos que se enseñoreará en Bolueta. Su intención es desarrollar a lo largo del año el proyecto de construcción del quinto bloque, el que se ubicará pegado a la chimenea y el puente que conecta la villa con Basauri. El proyecto cuenta con la generación decon la característica novedad de ser de alquiler. Un bloque de nueve alargadas plantas diseñado por Vart Arquitectos cuya construcción se prevé licitar a lo largo del primer semestre de 2023 para iniciar las obras al final del próximo año.El centro de emprendimiento auspiciado por la Diputación se estrena en septiembre tras habilitar su interior y atraer firmas tractorasEl que está llamado a ser el faro del emprendimiento en Bizkaia verá arrojar sus primeras luces en septiembre de este año., según desveló el diputado general, Unai Rementeria. La pandemia y otras circunstancias han demorado su puesta en marcha prevista para inicios de año, pero el máximo responsable foral está seguro de que cuando inicie su actividad será un referente del emprendimiento al considerarla "la punta de lanza de una estrategia para el presente y el futuro de Bizkaia". La Diputación trabajará desde primeros de año en dos aspectos clave. El primero es adecentar el interior del rascacielos de 21 plantas para poder acoger a sus inquilinos. El segundo seguir trabajando en la atracción del medio centenar de empresas especializadas con las que se está en contacto para su desembarco en Bilbao. Serán pymes, firmas recién creadas o startups y asociaciones que conformarán una especie de ecosistema vizcaino conectado al resto del mundo para ayudar a las empresas del territorio en la transición energética en la que trabaja ya Bizkaia y procurar herramientas para desarrollar los centros de redes inteligentes y el corredor del hidrógeno.La isla verá cómo se desarrollan en todos sus frentes la generación de calles y plazas, la construcción de viviendas e infraestructuras públicasLa isla de Bilbao sigue conformándose paso a paso y protagonizará este año un importante desarrollo tanto a nivel público como privado. Por una parte, la Junta de Concertación, el organismo compuesto por los principales propietarios de terrenos y responsable de la urbanización de los espacios comunes, iniciará esta labor en la punta sur de la isla, al lado delA la vez continuará con este mismo trabajo en el otro extremo de la isla donde ya es visible el trazado, por ejemplo, de la avenida Galleteras, la que atravesará de norte a sur la isla como eje de comunicación central.En esta zona convivirán con el crecimiento iniciado en abril pasado de las primerasEste será el segundo gran avance en 2022 del inicio de más promociones residenciales también en la punta sur. La primera será construida por Neinor, 80 viviendas en tres bloques cuyas obras se iniciarán en primavera próxima para desarrollarlas en 22 meses. A esta actividad hay que unir el inicio de las obras de asentamiento de la orilla de la ría en la isla y la construcción del primer tanque de tormenta que alivie la situación en caso de lluvias intensas. Vamos, actividad por toda la isla.La UPV/EHU prevé que el nuevo bloque académico que usarán a diario 3.000 personas empiece a construirse durante el verano2022 va a ser testigo del inicio al proyecto más importante de la universidad pública en Bilbao: la construcción de la nueva Facultad de Medicina colindante al Hospital de Basurto y que también albergará las disciplinas de Enfermería y Fisioterapia. Un edificio en forma triangular que ocupará el solar donde ahora estacionan sus vehículos la plantilla del centro sanitario y que verá transitar por sus pasillos, aulas y despachos a unas 3.000 cada día lectivo. En octubre pasado salió a concurso el proyecto por un monto de 53,41 millones de euros, IVA incluido, y la UPV/EHU tiene previsto adjudicar los trabajos en el primer trimestre e iniciarlos en verano. A partir de ahí, se prevén tres años de obras con lo que, si los planes se cumplen, la intención es inaugurar este nuevo campus con el inicio del curso académico 2025/2026.y será lo más neutro posible para evitar cualquier circunstancia que dé problemas al hospital anexo y a los miles de vecinos del barrio. Significará dotar a la zona de Basurto de un nuevo polo educativo sanitario que, unido a las escuelas de Ingeniería cercanas, consolidan definitivamente a Bilbao como ciudad universitaria.