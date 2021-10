Bilbao se viste de rosa contra el cáncer de mama

Bilbao amanecía hoy encapotado pero miles de camisetas rosas han puesto a la villa el toque de color. Familias enteras, parejas, amigos, pequeños y mayores ha llenado las calles vestidos con la camiseta de la edición especial de la Carrera Solidaria Contra el Cáncer de Mama que este año se ha desarrollado bajo el lema 'Porque no estás sola'.



Los participantes han podido elegir este año, por la situación sanitaria, un recorrido libre y el Paseo de Uribitarte y el Campo Volantín han sido dos de los espacios más concurridos de la marea rosa. Maite Elorriaga, presidenta de ACAMBI, la Asociación del Cáncer de Mama y Ginecológico de Bizkaia, aseguró que "ha sido un éxito".



"La gente ha respondido muy bien y ha sido toda una maravilla la participación que ha habido en esta edición extraordinaria", explica. "No hemos podido hacer una convocatoria al uso pero mucha gente se ha animado y estamos muy agradecidas a la participación de todo el mundo. Hemos podido ver camisetas de otros años mezcladas con la camiseta de edición especial que hemos sacado en esta ocasión; ha sido un éxito de edición para seguir impulsando entre todos la investigación", señala.



El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, no ha dudado en ponerse la camiseta de esta edición especial y participar en la marcha solidaria y ha realizado el recorrido desde el Ayuntamiento de la villa hasta el Museo Guggenheim junto a la presidenta de ACAMBI.





DIFERENTE FORMATO, MISMA MOTIVACIÓN

?? ????????????Hoy también hemos participado en la Carrera Solidaria del Cáncer de Mama de Bilbao, organizada por Acambi (Asociación de Cáncer de Mama y/o Ginecológico de Bizkaia).



?? Bilbao, con la Marea Rosa !



????Bilboko Emakumeak, Elkartasuna, Animo eta Beti Aurrera ! pic.twitter.com/XOQYSUuptt — Juan Mari Aburto (@juanmariaburto) October 17, 2021

La asociación había vendidoantes de que la jornada de la carrera comenzara. Cuatro de ellas fueron para la familia de Roberto y Tere. Esta pareja ha aprticipado hoy en esta especial carreja junto a Pablo y Ainara. Roberto es un apasionado de las carreras y no se pierde ninguna de las que se celebran en la villa."Tenemos toda la casa llena de camisetas de las carreras en las que participa", apunta entre risas Tere. Sin embargo,, señala la familia. Por ello, desde 2016 forman parte de la marea rosa que desde hace siete años inunda Bilbao.La pandemia obligó el año pasado a que la carrera no tuviese un recorrido oficial y este año desde ACAMBI también han animado a que cada participante organice de forma libre su recorrido de 5 kilómetros. "Aunque las condiciones de la carrera sean diferentes el mensaje es el mismo.", señala Ainara."No tenemos a nadie cercano que haya sufrido la enfermedad pero somos conscientes de que está ahí ypara apoyar la investigación", destaca Tere.