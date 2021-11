El Surne Bilbao Basket, con tres bajas para visitar al Real Madrid

El Surne Bilbao Basket no afronta en la mejor de las disposiciones su visita del domingo (20.00 horas) al Real Madrid. Álex Mumbrú ha confirmado este viernes que no podrá contar para este complicadísimo encuentro con tres de sus jugadores: Álex Reyes, Álex Galán y Tomeu Rigo. "Vamos a ir con tres ausencias. Reyes ya fue baja de última hora en el partido contra el Manresa después de lesionarse en el último entrenamiento antes de viajar y sigue tocado. Rigo y Galán, también. Iremos con tres júniors de la cantera e intentaremos estar lo mejor posible", ha anunciado.

El técnico de los 'hombres de negro' ha ironizado sobre el potencial de los de Pablo Laso. "Ellos van justos de rotación ", ha dicho, antes de reconocer que "sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Ellos tienen hoy viernes un partido importante en Alemania, pero jugando el domingo a la tarde eso no va a influir mucho en su desgaste físico porque, además, tienen muchos jugadores para rotar. Nosotros intentaremos estar bien los cuarenta minutos y jugar un buen baloncesto".

Mumbrú tiene claro que "solo se puede ganar al Real Madrid si confías en ello. Si no crees que puedes ganar, es casi mejor no ir. Una de las cosas que debemos tener claras es que podemos hacer un buen baloncesto allí. Perdieron el último partido de casa en ACB frente al Gran Canaria y es difícil que pierdan dos seguidos, pero nosotros tenemos que hacer nuestras cosas. Para ganarles, nosotros tenemos que estar bien y ellos no tan bien".

MEJORAR EN DEFENSA



El inquilino del banquillo del Bilbao Arena tiene claro que los suyos deberán mejorar sus prestaciones en retaguardia para ser competitivos ante los blancos. "Son el mejor equipo defensivo de la liga y sabemos que nuestro ataque puede sufrir. Tenemos que intentar estar bien en defensa. Ellos tienen muchos jugadores de gran talento. Si no es Hanga, es Heurtel. Si no es Heurtel, es Tavares. Si no, Yabusele€ Tienen un gran poder ofensivo tanto en la línea exterior como en la interior y debemos estar bien en el global del juego. A ver hasta dónde nos da la manta para cubrirnos", ha señalado.

Preguntado por la importancia de Guerschon Yabusele en el puesto de ala-pívot y por la responsabilidad que tendrán sus 'cuatros' a la hora de frenarle, Mumbrú ha argumentado que "tenemos que intentar que él también sufra, intentar buscar nuestras virtudes. Es un jugador muy importante para ellos y va primero en valoración del equipo, anota, rebotea, defiende€ Es un jugador muy completo. Nosotros tenemos a Masiulis y a Miniotas y estarán preparados para intentar pararle. Una de las claves del partido es detenerle".

COMPETITIVIDAD



En sus cuatro partidos como visitante, el Surne Bilbao Basket ha llegado a finales con opciones de triunfo en todos ellos. Conseguirlo también ante el Real Madrid "sería perfecto. Tuvimos opciones de ganar en Manresa porque llegamos al tramo final solo dos puntos por debajo después de recibir en el tercer cuarto un parcial de 9-0 y quedarnos catorce puntos por debajo. Así y todo, volvimos al partido". En ese sentido, Mumbrú espera que el duelo del domingo sirva para "seguir creciendo. Parece que cada día estamos más adaptados aunque todavía tenemos algunas desconexiones en los partidos que nos cuestan algún parcial. Durante muchos momentos estamos bien y tenemos que intentar que las desconexiones duren el menor tiempo posible, que no se alarguen. Que sean uno o dos minutos, no tres o cuatro como nos pasa ahora".