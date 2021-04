Elizegi: "Esta final no es más difícil que la anterior"

Aitor Elizegi, presidente del Athletic, ha comparecido esta tarde en San Mamés ante los medios de comunicación minutos antes del segundo acto de entrega de las insignias a los socios y socias que cumplen 50 años en la entidad. En una intervención que ha durado casi media hora, el máximo dirigente del club ha asegurado que la final de este sábado ante el Barcelona "no es más difícil que la anterior", la disputada el pasado día 3 frente a la Real Sociedad en el estadio de La Cartuja, que será sede también de la cita entre rojiblancos y azulgranas.

Elizegi ha matizado sus palabras recordando que "en los cuatro o cinco últimos partidos siempre hemos estado ahí ante ellos, metidos en el partido. Y les hemos ganado también", ha apuntado en alusión a la acontecido en el partido que decidió la Supercopa el pasado mes de enero. "Lo último que recuerdo si echo la vista atrás es un golazo nuestro", ha recalcado. Optimista de cara a lo que se le viene encima al club, ha insistido hasta en dos ocasiones en que el Athletic es "un gran rival a un partido".

Después de lo vivido a la conclusión del encuentro del pasado sábado entre el Real Madrid y el Barcelona, que dejó la imagen de Gerard Piqué protestándole al árbitro camino de los vestuarios, y de todo el revuelo que parece estar levantando en la ciudad condal la elección del árbitro –cuestión desconocido aún a día de hoy, si bien se rumorea que podría ser Alejandro Hernández Hernández–, Elizegi se ha visto en la obligación de hablar acerca de los colegiados.

"Hay que tirar de tópicos, pero también de certezas y de estilo. Somos el Athletic, jamás hemos pensado que el árbitro debería ni va a influir en u partido de fútbol. Le deseamos el máximo de los aciertos y el máximo de discreción. Contra menos nos acordemos del árbitro, y seguro que el Barcelona desea lo mismo, seguro que es mejor para los dos rivales", ha explicado el presidente rojiblanco, quien ha evitado referirse a más cuestiones arbitrales relativas a la final que está aún pendiente de disputarse, pero que ha aprovechado el altavoz mediático para lanzar una pullita a la actuación de Xavier Estrada Fernández en el derbi ante la Real de La Cartuja: "No sé si hubo árbitro en aquel partido".





UN DÍA MUY DURO



Cuestionado acerca de la derrota sufrida ante la Real, Elizegi se ha referido a la misma como uno de los días más duros en lo relacionado al Athletic. "Creo que sí. Creo que puede ser. Probablemente sean los 90 minutos más duros o largos. Fue una oportunidad menos, pero al día siguiente, si eres un athleticzale tienes que creer que viene otra oportunidad. Vamos a demostrar que somos campeones de la Supercopa. Ojalá lo refleje el marcador", ha agregado.

Lejos de querer criticar algunas de las actitudes que tuvieron algunos jugadores (Alex Remiro) o miembros del cuerpo técnico del conjunto txuri-urdin (Luis Llopis) durante la celebración del título de Copa, el presidente del Athletic ha puesto en valor a los suyos, al ejemplo que dieron los futbolistas rojiblancos tras la derrota: "Yo hablaría de Iker Muniain, de Marcelino, de Yeray, hablaría del club. De cómo asimilamos la derrota y cómo la gestionamos. Hay que recordar cómo vivieron estos jugadores en un momento clave, difícil. Dieron un ejemplo y ojalá que lo absorban en las categorías inferiores de Lezama. Cuando nos toque perder, que sea siempre con este estilo. Es el mensaje más importante que se dibujó sobre La Cartuja. Casi más que la victoria, por cierto".

A la hora de buscar una explicación a lo ocurrido en el derbi, el presidente del Athletic se ha referido a los nervios, que atenazaron a los jugadores rojiblancos. "No hubo balón, no hubo fútbol. Probablemente solo hubo corazón y probablemente es lo que hay que corregir. ¿Se puede reprochar que solo hubiera corazón en el terreno de juego? Desde luego no es de aplaudir, pero no es de reprochar, que salieran con todo el siglo XXI a la espalda. Vamos a dejarlo en el vestuario, en el balcón, entre nosotros, entre la afición, a poder ser con muchísimo más control, mesura y calma, porque no es necesario crear de nuevo ese desorden y permitamos que estos jugadores disfruten de lo que saben hacer, que para eso les hemos elegido y para eso han elegido este escudo muchos de ellos, para disfrutar de él", ha concluido Aitor Elizegi.