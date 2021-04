Bilbao se debate entre la resaca y la decepción tras la derrota del Athletic en Copa

De la euforia a la decepción. De la ilusión al desengaño. Bilbao amanece este domingo con la peor resaca que recuerda. Sin Copa y con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad única. Histórica. Así que el Bilbao del sábado nada tiene que ver con el de hoy. Sus calles son las mismas, e incluso lo son los habitantes que las pasean; pero el ambiente, la esencia, es totalmente antagónica. Porque lo que vivió el sábado la capital vizcaina, tanto dentro como fuera del campo, hoy se transformó en bochorno, disgusto y hasta enfado.

"El partido fue una vergüenza, no jugamos a nada así que la derrota fue más que merecida", dice Lorena, una aficionada rojiblanca que pasea por la explanada de San Mamés buscando todavía respuestas a lo que ocurrió en La Cartuja.

Pero es que Estanis, vecino de Indautxu, va más allá de lo acontecido sobre el césped. Para él, la verdadera mancha que sufrió el Athletic vino por parte de su masa social. De esa parte descerebrada que utilizó una final histórica para saltarse las normas. "No es solo por el partido, sino por todo lo que le rodeó, por las circunstancias que se dieron sobre todo por Pozas. Ahora tengo sensaciones regulares, solo espero que nos sirva para aprender. Para ser más responsables y hacerlo mejor en la final ante el Barcelona".

Y es que los aficionados del Athletic todavía no están preparados para hablar del encuentro del próximo día 17. Aún están lamiéndose unas heridas que son profundas. Aún están con una resaca que empeora según avanza el día. Pero hay algunos, como Joseba, que quieren acabar con la desazón mirando al futuro. A esa Copa que, no solo acabaría con su malestar, sino que además daría le daría al Athletic la entrada a Europa: "Hoy los seguidores rojiblancos estamos decepcionados, no solo por la derrota; sino por lo que se vio en las calles y porque el equipo no jugó a nada. Pero con el Athletic siempre hay que ser optimista así que creo que sí podemos ganarle al Barça".

DESDE EL OTRO LADO

Cara más alegre llevaba Arantzazu. Ataviada con los colores de la Real Sociedad, se paseaba orgullosa por los aledaños de La Catedral. A su lado, Iker no lucía tan contento. De hecho, no hacía nada por ocultar su malestar. Como si le doliera respirar. "Estoy decepcionado por haber perdido, pero sobre todo por cómo perdimos. Nos dejamos una Copa por un penalti, una mala patada. Estoy decepcionado por cómo fue el partido".

Arantzazu le intenta animar, pero es en balde. Solo le consigue arrancar una sonrisa, corta y pequeña, cuando le asegura que en la final contra el Barcelona, los txuri-urdines estarán del lado del Athletic. Y es que, en estos momentos, los aficionados rojiblancos ven muy lejano el día 17. Tras lo sufrido el sábado, ven complicado ganar al equipo de Leo Messi, aunque en lo más profundo de su ser siempre aviva un rayo de esperanza. "El Athletic jugó mal, pero nunca hay que darle por perdido. Sí que se puede ganar al Barça", concluye Andrés, venido desde Oion.