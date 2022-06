Arranca la campaña para las elecciones a la presidencia del Athletic

Las elecciones a la presidencia del Athletic viven este jueves un nuevo hito en el calendario que tiene como punto final el día 24, cuando los socios del conjunto rojiblanco decidirán el relevo de Aitor Elizegi en la cita con las urnas que albergará por primera vez el estadio de San Mamés. A las 18.00 horas, la Junta Electoral va a proclamar oficialmente a los candidatos que han pasado el filtro de los 2.016 avales necesarios para optar al sillón de Ibaigane. Será una pugna entre tres, ya que Jon Uriarte, Ricardo Barkala e Iñaki Arechabaleta superaron con holgura el mínimo necesario en la entrega del pasado sábado. Habrá tres papeletas a disposición de los dueños del club. La última ocasión en que compitieron tres planchas fue en 2007: Fernando García Macua salió ganador ante Juan Carlos Ercoreca y Javier González. Esta por ver qué ocurre en esta ocasión y a quién pasa el bastón de mando Aitor Elizegi.

Está por ver cuántos avales correctos adjudica la Junta Electoral a cada candidato, ya que normalmente se suelen echar atrás un buen número de ellos al estar duplicados en diferentes planchas o al no tener todos los datos correctos. Pero el colchón de los tres aspirantes es considerable. Especialmente el de Jon Uriarte, que ganó "las primarias" de los avales al recopilar 6.254, un número bastante superior a los de Barkala (4.450) y que casi dobla los obtenidos por Arechabaleta (3.304). Y que ha pillado por sorpresa a más de uno. Es el caso del exresponsable del Grupo Vocento, que mañana mismo presentará en Azkuna Zentroa a los integrantes del equipo que le acompañarán en estas elecciones y dará a conocer los ejes de la campaña y las líneas esenciales del programa. "No sé cómo se puede conseguir ese número en tan poco tiempo", advirtió Arechabaleta a comienzos de semana. El cabeza de lista de Arechabaleta Taldea sembró la duda sobre la candidatura del empresario vizcaino, que, pese a disponer de menos días para recopilar los avales, ganó por goleada. Algo a lo que Barkala no ha querido dar vuelo. Esta tarde fijará exactamente la Junta Electoral los apoyos definitivos.

Comienzan dos semanas intensas donde los candidatos tendrán que desvelar la letra pequeña de sus planes para el Athletic. La competencia por los votos se presupone que va a ser feroz, y por la experiencia de otras citas electorales en el club, los nombres propios que puedan capitanear los diferentes proyectos aflorarán en los próximos días, siempre que se tengan atados, claro está. El entrenador que cada candidato tenga en cartera o el director deportivo por el que apueste podría decantar la balanza y romper los pronósticos. Recordar que el presidente saliente ganó los comicios por 85 votos de margen, por lo que hay mucho partido por delante.

Es el momento de que los socios contrasten los programas de cada candidato, con las redes sociales como un escenario donde va a haber mucha tela que cortar. Ya ha quedado patente desde el momento en el que los tres decidieron dar el salto al ruedo electoral. Puede que la cita del 24-J sea la primera de unas elecciones 2.0 en el Athletic, con todo lo que ello conlleva.

"el contador a cero"

Jon Uriarte se impuso en la batalla de los avales. Pero el cabeza de lista de la plancha Barkala Geuria relativizó ayer miércoles el impacto del empresario, al que no ve con el cartel de favorito. Lo hizo en los micrófonos de Radio Popular. "Los avales son los que son. Cada uno ha buscado sus formas, sus redes y sus contactos. Y doy por bueno lo que hemos hecho los tres. No hablaría de favorito. Lo que han querido los socios del Athletic es que haya tres candidatos y nos han sacado a los tres. A partir de ahí, creo que empieza el contador a cero y cuando empecemos a hablar de proyectos, de personas, entonces el socio dirá lo que más le interesa y votará en conciencia", destacó Barkala, que junto a Uriarte y Arechabaleta pugnará por la presidencia del Athletic. El desenlace, dentro de quince días.