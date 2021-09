El Athletic se atasca en el derbi en San Mamés (0-1)

Un desafortunado gol de Moraza de cabeza, en el primer palo a la salida de un córner botado por Eizagirre, ha decidido el primer derbi de San Mamés en favor de la Real Sociedad que suma su segundo triunfo en sendas jornadas de Liga Iberdrola. El conjunto rojiblanco se ha mostrado impreciso, jugando a ráfagas y nunca ha estado del todo a gusto sobre el césped bilbaino. Por el contrario el equipo txuriurdin ha sabido vivir de las rentas del gol temprano y ha manejado con criterio el centro del campo mandando sobre el tempo del partido.

Los dos equipos llegaban con dos triunfos en su haber tras la primera jornada. Las de casa se presentaban sin Oihane Hernández y las txuri urdin sin Ane Tejada, ni Nuria. La lesión de la lateral de Sopela ha sido suplida por Naroa Uriarte. Itxaso ha partido de inició e Iraia ha apostado por la juventud y la novedad en línea de ataque con Arana. La txuri urdin Izarne Sarasola también ha sido la novedad en el carril zurdo. De inicio, una caída de Arana dentro del área guipuzcoana no ha ido a mayores. Un centro de Cecilia desde la izquierda lo ha cabeceado Amaiur con bote y el balón se ha marchado lamiendo el larguero. Ha sido el primer aviso visitante. Azkona no ha encontrado rematadora en su centro desde la izquierda. Antes del cuarto de hora ha llegado el varapalo para las vizcainas en forma de gol en propia puerta que ha decidido el derbi. Cuando Moraza ha cabeceado en su propia puerta hacia atrás un córner botado desde la derecha por Eizagirre. La Real ha comenzado mejor en el derbi y ya tenía bastante hecho. Mucho mejor posicionada y el Athletic ha tenido el marcador encima. Un sobrepeso. Arana ha buscado un pase entre líneas en zona de peligro que nunca ha llegado a fructificar. Garazi ha tenido que emplearse a fondo para evitar la llegada de Amaiur. Un córner de Eizagirre desde la derecha lo ha cabeceado Manuela fuera por muy poco. Seguido Moraza se ha tenido que interponer en el remate de la ex rojiblanca Amaiur que se convertía en una pesadilla para la defensa local. Y, otra vez, Quiñones ha respondido con acierto a un nuevo remate duro de Eizagirre. A falta de cinco minutos para el final del primer tiempo y el Athletic ha sufrido demasiado. Las bilbainas han pedido a gritos el descanso. Sin embargo, una falta de entendimiento entre la Sarasola y Lete ha estado a punto de aprovecharla Nekane pero su finalización se ha marchado fuera en una de las contadas ocasiones de las bilbainas.

En la segunda parte, no ha cambiado mucho el escenario aunque el Athletic lo ha intentado. Franssi ha sido la primera en avisar con su remate de cabeza. Valdezate ha puesto perfecta una falta al área que ni Oguiza, Garazi ni Lucía han podido rubricar con éxito. Yulema se ha inventado un pase de oro que ha dejado sola a Azkona para estrellar el balón contra Lete. Al Athletic le ha costado manejar el balón desde la línea de creación pero ha empezado a merodear el área rival. Arnaiz ha tenido que ser retirada en camilla lesionada. Mirari ha puesto a prueba a Quiñones que ha respondido con una palomita. Nerea Eizagirre, la mejor de las visitantes, ha demostrado su clase en un par de jugadas personales. Al Athletic se le ha hecho grande San Mamés. Gemma ha probado suerte desde la frontal y el balón ha lamido el larguero de Quiñones. En la prolongación, Peke ha tenido el empate en sus botas pero su remate se ha escapado por centímetros. El próximo fin de semana habrá descanso liguero por jornada de selecciones.



FICHA TÉCNICA

ATHLETIC: Quiñones, Naroa, Garazi (Min. 86, Eunate), Valdezate, Moraza, Itxaso, Oguiza (Min. 66, Unzué), Nekane (Min. 66, Peke), Azkona, Arana (Min. 46, Yulema Corres) y Lucía García.

REAL SOCIEDAD: Lete, Emma, Maddi, Vanegas, Sarasola, Arnaiz (Min. 60, Pleuler), Gemma, Amaiur, Eizagirre, Cecilia (Min. 46, Mirari) y Franssi.

Gol: 0-1: Min. 13; Moraza en p. p.

Árbitra: Acevedo Dudley (catalana). Mostró tarjeta amarilla a la local Itxaso y a las visitantes Arnaiz, Amaiur y Maddi.

Incidencias: 5.949 espectadores en partido correspondiente a la segunda jornada de la Primera Iberdrola disputado en San Mamés.