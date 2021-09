"Vivir el derbi desde dentro de San Mamés no tiene palabras, ni precio"

Mañana, a las 12.00 horas, Mariasun Quiñones (Hondarribia, 1996), vivirá su primer derbi frente a la Real Sociedad desde la portería rojiblanca de San Mamés

bilbao – ¿Cómo le va en el Athletic?

—Muy contenta. Venía buscando un cambio de aires, estar un poco más tranquila y más concentrada en mi trabajo. El objetivo principal para mí era disfrutar y lo estoy haciendo desde el primer día. Además, la adaptación ha sido muy buena, nos han recibido muy bien y espero seguir así.

¿Le costó tomar la decisión de salir de la Real Sociedad y tomar rumbo al otro lado de la autopista?

—Sí. Cualquier decisión que tomes cuando llevas siete años en un club te va a costar. Pero en ese momento yo decidí mirar por mí y por lo que yo pensaba que iba a ser mejor para mí y luego la decisión de venir con todas las aspiraciones y con todas las ganas del mundo. El Athletic es un equipo duro, fuerte y es referencia a nivel nacional en el fútbol femenino y masculino. Las instalaciones, todo el entorno y recursos así lo avalan.

De todas formas, ¿no cree que fue algo traumático, por todas las bajas que hubo a la vez en la Real?

—Los que eran encargados de ello ya lo veían venir porque las negociaciones tampoco tuvieron mucho recorrido. Aun así, cada persona tiene que tomar sus decisiones y yo creo que pude tomar la mía en el tiempo que pude y gracias a eso estoy donde estoy y muy contenta.

¿Parece que ha caído de pie junto con los otros dos fichajes: Itxaso y Peke?

—Esa era la intención y la aspiración. Cada una veníamos de una situación diferente porque cada jugadora es única y especial. Y es verdad que hemos encajado muy bien en el equipo. Es un equipo que tiene gente muy joven y experimentada y cada una podemos aportar algo diferente y eso es lo que intentamos transmitir al equipo.

Y ahora el derbi. ¿No es demasiado pronto?

—Ningún partido llega ni en buen ni en mal momento. Llega cuando llega y nosotras somos las que nos tenemos que adaptar a esa circunstancia. Tenemos que estar con la mente puesta en el domingo y muy centradas en todo el trabajo que tenemos que hacer. Y si lo hacemos bien tendremos oportunidades y el partido estará abierto para los dos equipos.

¿Le motiva jugar en San Mamés por primera vez con la camiseta rojiblanca?

—Sí. San Mamés es uno de los estadios de referencia. En mi caso me ha tocado ir a ver partidos porque así lo he querido y se forma un ambiente espectacular. Vivirlo desde dentro de San Mamés no tiene palabras, ni precio, con lo cual muy contenta de que abran San Mamés para nosotras y esperemos que con el trabajo que hagamos el resultado sea el mejor.

¿Qué Real espera?

—Muy intensa. Llevan trabajando dos años con la entrenadora, con las ideas bastante claras de un juego combinativo, que se asocien, que las laterales ganen altura y sobre todo jugarán con la gente de arriba que es donde más fuerza tienen.

¿Hay nervios?

—Sí. Ante cualquier partido tiene que haber nervios. Hay nervios buenos y malos. A mí los que me surgen suelen ser nervios buenos, que te hacen estar en tensión, para estar alerta, concentrada, ayudar a tus compañeras. Eso es lo que tenemos que hacer el domingo porque somos conscientes de que tenemos muchas virtudes y que las tenemos que sacar en el campo.

¿Qué le parece Lezama y el trabajo que se realiza allí?

—Muy profesional. Cada uno tiene su área donde se desarrolla. Tener una buena estructura ayuda a que las jugadoras nos sentamos arropadas, atendidas y eso es para mí es lo más importante. Llegar allí y estar tranquila y saber que todo va a salir bien durante el entrenamiento eso es una garantía.

¿Qué nivel le augura al equipo durante la temporada? ¿También opina que Barça, Real Madrid, Atlético y Levante están en otro escalón?

—El Barça hemos visto que está en otra dimensión. Pero nosotras tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, qué características tienen nuestras jugadoras y a qué tipo de juego podemos jugar y en base a eso optar por un juego o por otro depende el contexto y el partido. Es verdad que nosotras somos unas jugadoras muy competitivas, que tenemos mucha ambición y peleamos cada balón como si fuese el último. Eso es lo que nos hace diferenciales. No sabemos dónde vamos a terminar pero si cada partido competimos al máximo los resultados van a ser mejores que el año pasado.

¿Se hace complicado llegar a un equipo y ser titular en la portería o sencillamente son gajes del oficio?

—Esa respuesta en mi caso yo tengo la suerte de haber podido estar con compañeras que trabajan muy bien, que son muy profesionales, que en cada momento son conscientes de la situación que les toca vivir al igual que yo también lo he hecho cuando me ha tocado a mí y ese es el pan de cada día. Tenemos que seguir trabajando, dando nuestra mejor versión, porque si no sabemos que la otra aprieta y puede ser titular en cualquier partido. Al igual que yo no tengo el puesto asegurado, Andrea tampoco lo tiene y en ningún equipo anterior yo tampoco lo he tenido. Es el día a día lo que te va dar el domingo en la portería.

Y ahora convocada con la selección. ¿Le sorprendió su vuelta un año después?

—Siempre tienes una pequeña esperanza. Yo sé que estoy trabajando bien que es lo que me interesa. Esas llamadas son el resultado del trabajo bien hecho. Yo puedo hacer lo que está en mi mano. Entrenar bien, cuidarme, descansar bien y eso lo he ido haciendo mejor en los últimos meses. Me encuentro mejor compitiendo y entrenando que Jorge y su staff lo hayan notado es motivo de alegría y satisfacción.

¿Con qué sueña deportivamente Mariasun?

—Tenemos muchas cosas en la cabeza pero yo sueño con dar mi mejor versión. No solo como jugadora sino como persona. Muchas veces lo que se es en el campo se transmite afuera y al revés. Sueño con ser la mejor Mariasun que exista y eso es lo que me quiero llevar.

iraia iturregi

"PREVEO un derbi cOMPLICADO"

Con normalidad. La entrenadora del Athletic Iraia Iturregi no vio que pudiera influir la carga emocional del encuentro en las exrealistas Quiñones ni Itxaso. "Les veo con tanta entereza que ni he hablado con ellas sobre ello. Son jugadoras con mucha experiencia, con una madurez sorprendente y hemos preparado la semana con ellas como si fuera un partido normal", comentó. A pesar de ser un encuentro muy especial, siendo el primer derbi que se juega en San Mamés, Iraia explicó que "los derbis y el escenario son especiales pero hemos intentado llevar la semana lo más tranquila posible. A medida que se va acercando el día vas pensando más en rival y escenario pero como si fuera una semana normal de trabajo". Ante la Real Sociedad, dijo, "preveo un partido complicado e igualado, por mucho que hayan cambiado muchas jugadoras en plantilla. Espero una Real que quiera ser protagonista con balón".

"Nosotras somos unas jugadoras muy competitivas, que tenemos mucha ambición y peleamos cada balón como si fuese el último"