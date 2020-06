Maite Oroz también se despide del Athletic

La navarra Maite Oroz se ha despedido del Athletic Club después de cinco años en el equipo rojiblanco, como hiciera la pasada semana su compañera Damaris Egurrola, a través de un mensaje en sus redes sociales en la que avanza que ha "decidido emprender un nuevo reto".





"Y quiero hacerlo con toda la fuerza y energía del mundo, porque si algo he aprendido es a luchar por mis sueños", apunta la centrocampista en ese comunicado en el que anuncia que el 30 de junio, cuando acaba su contrato, pondrá fin a una etapa en el Athletic "de la que no puedo estar más orgullosa".y he defendido este escudo allí donde he jugado. He puesto toda mi entrega en el día a día y espero haberle dado al club una pequeña parte de lo que el Athletic me ha dado a mí", subraya.Oroz agradece además su apoyo a "todas las personas que han estado cerca" estos años, "compañeras, cuerpo técnico, personal del club y de laprofesorado y compañeros/as dely de la Universidad de Deusto y a la afición del Athletic".a, que ha sido objeto de duras críticas tras anunciar su marcha del Athletic , y Maite Oroz, las dos futbolistas que más minutos han jugado esta temporada y titulares indiscutibles en centro del campo las últimas campañas, fueron incluidas por el Athletic en lasujetas a una cláusula de formación, que ambos casos es de 250.000 euros.