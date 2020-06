Damaris Egurrola se despide del Athletic "con la conciencia tranquila"

La jugadora Damaris Egurrola se ha despedido del Athletic a través de un comunicado en sus redes sociales en el que señala que se va del equipo rojiblanco "con la conciencia tranquila de haberlo dado todo hasta el último día" y "preparada para afrontar una nueva etapa" en su vida.





"Hoy toca despedirme del club que ha sido todo para mí en estos cinco últimos años. Siento queque siempre he soñado y que afronto con mucha ilusión", señala la prometedora centrocampista, de 20 años, en el comienzo de esa nota.Damaris (26-08-1999) añade que "esa ambición y esas ganas, unidas a una serie de circunstancias", son las que le han llevado a tomar la decisión de finalizar su etapa en el Athletic para comenzar otra"Entiendo quey comprensión ante una situación que quizás no se ha dado desde un inicio como queríamos y que realmente es complicada de tomar a nivel personal", confiesa.En la despedida, la jugadora nacida en Orlando (Estados Unidos) recuerda" como los que disputó "con el filial", su debut en la Primera Iberdrola o "el inolvidable momento de saltar a jugar en San Mamés".Damaris, además, agradece el "trato recibido" por parte de "cuerpos técnicos, médicos, utillera, empleados del club" y también a sus compañeras en estos años. "Siempre estaré agradecida a toda la gente que me he podido encontrar y al haber podido hacer amistades más allá del fútbol; amistades que ya son de por vida", destaca.La medio centro titular de los últimos años, tanto paracomo paratermina contrato el próximo 30 de junio y fue incluida por el Athletic, junto a Maite Oroz, en la lista de compensación del convenio colectivo femenino de jugadoras menores de 23 años sujetas a una cláusula de formación, que en su caso es de 250.000 euros.