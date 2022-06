Elizegi: "No evaluemos dónde dejamos al Athletic, le toca a la próxima directiva"

Aitor Elizegi, presidente de la Comisión Gestora, ha visitado Cuenca con motivo del 72º aniversario de la Peña Gainza Minglanilla, una cita en la que ha sido homenajeado por alrededor de unos 600 peñistas que se han presenciado y en donde ha apuntado que la evaluación sobre el trabajo realizado durante su estancia en la presidencia del Athletic corresponde a la próxima directiva.

"No evaluemos dónde lo dejamos, le toca a la próxima directiva", ha comentado Elizegi, quien ha deseado que la nueva dirección se encuentre con una situación de su agrado. "Espero que vea lo que dejamos como un buen punto de partida, una buena base sobre la que empezar a trabajar y seguir ilusionándonos a todos con este proyecto", ha declarado durante la visita a una de las peñas más ilustres, que cada año homenajea a una figura del Athletic, que en esta ocasión se ha decantado por Elizegi coincidiendo con el fin de su mandato.

En este sentido, Elizegi se ha mostrado confiado con la herencia que deja. "Nos propusimos que al final de esta etapa, cuando alguien llegara, hiciera un repaso y preguntara qué se encuentra para empezar a trabajar, y se encontrará con las herramientas suficientes para afrontar su trabajo", ha añadido.

Si bien, Elizegi sí ha realizado un repaso a su paso por la dirección del club. "Cuando llegué a la presidencia me recomendaron no perder gente por el camino. No he perdido amigos y he tenido el privilegio de ganar unos cuantos en este camino, para mucho tiempo además; los que ya estabais, gracias por seguir", ha pronunciado, como son de despedida.

El cocinero, que no ha querido evaluar los proyectos de los tres aspirantes al sillón de Ibaigane, ha proseguido recordando el momento más complicado como presidente. "Lo más difícil fue la temporada 2020-21, dirigir un club cuando cierran un estadio como San Mamés", ha comentado en alusión a la pandemia. "Tienes que ver un partido en una grada vacía y viajas en una burbuja, aunque siempre había alguien de rojiblanco", ha profundizado, para seguido retomar los agradecimientos: "Tengo que agradecer a los que creíais que merecía la pena, que decíais que hay que seguir. El club estaba muy asustado, gracias a todos vosotros pensamos que podíamos seguir juntos, independientemente de lo difícil del camino".

En referencia al plano deportivo, Elizegi ha anhelado fortuna para la nueva junta: "A ver si en la próxima etapa tienen un poco más de suerte con las finales. Sabíamos que los rivales están haciendo las cosas cada vez mejor. Tienen una ventaja: mezclar los desequilibrios, apostar por fútbol base y corregir los errores en su formación cada verano o en enero con los correctores necesarios".