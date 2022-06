Rafa Alkorta: "Hemos dejado el listón muy alto"

Se ha tratado de de defender su causa, de poner los puntos sobre las íes. De ahí, la detallada exposición que se ha extendido durante 50 minutos y que han protagonizado Rafa Alkorta, director deportivo del Athletic; Andoni Ayarza, adjunto a la dirección deportiva; y Andoni Bombín, responsable de Metodología. Un amplio resumen del legado que los responsables de la factoría rojiblanca dejan para sus sucesores, una cadena de datos, actuaciones integrales que han considerado oportuno desvelar al cierre de todas las competiciones pese a ofecerlos a 18 días de que los socios pasen por las urnas para elegir al nuevo presidente y, por tanto, a la nueva cúpula de Lezama. Una comparecencia en la que han estado presente los miembros de la Comisión Gestora Mikel Martínez, Goyo Arbizu, Óscar Beristain y Fernando San José, junto a Jon Berastegi, director general de la entidad rojiblanca.

Y, en este sentido, Alkorta ha sido muy rotundo a la hora de reivindicar el trabajo de su equipo durante estos tres años y medio: "Hemos dejado el listón muy alto". Se puede decir más alto, pero no tan claro. Una especie de mensaje más que indirecto a las precandidaturas encabezadas por Ricardo Barkala, Iñaki Arechabaleta y Jon Uriarte, que ya han manifestado sus respectivas ideas enfocadas a reforzar Lezama y maximizar sus recursos. Bombín también ha puesto su granito de arena en este discurso: "Se dicen cosas por el desconocimiento de lo que se ha hecho".

Alkorta, en este contexto, ha adelantado que miembros de dos de las tres precandidaturas han contactado con él para recabar información sobre las líneas maestras del actual proyecto, aunque no ha querido dar el nombre de ambas y tampoco ha querido profundizar sobre las proclamas electorales sobre Lezama. "Hemos contado cómo está Lezama y cada uno que busque sus conclusiones", ha subrayado, para matizar que intenta no detenerse en las críticas que haya podido recibir: "No me paro a pensar si son malas o buenas. No podemos perder ni un minuto de nuestra energía en opiniones que en muchos casos son respetables".





RENOVACIONES PENDIENTES



El todavía director deportivo del Athletic no ha querido tratar asuntos relativos al primer equipo, como el de la renovación pendiente de Iñigo Martínez, al que le resta solo un año de contrato, "ya que estamos aquí para hablar de Lezama", ha destacado que sí deja un informe favorable a ejecutar la opción de recompra de Gorka Guruzeta, que se ha reinventado como goleador esta temporada en las filas del Amorebieta, "porque se lo ha merecido, pero lo tiene que decidir la nueva Junta" y, junto a Ayarza, ha dado su versión sobre la salida del club del cachorro Álvaro Núñez, el jugador que más minutos ha sumado esta temporada en el Bilbao Athletic.

"Es un jugador con el que no llegamos a un acuerdo después de ofrecerle mejorar el contrato, ojalá pueda retornar, ha sido muy valiente en dejar la estructura", ha explicado Alkorta, momento en que su mano derecha ha ofrecido algún matiz más: "Le ofrecimos (en octubre) la opción de primer equipo que la dirección deportiva que no la vamos a poner en efectivo, le ofrecemos un contrato más cómodo para que siga con nosotros. Es una opción unilateral del club para prolongar su contrato que expiraba este 30 de junio para seguir hasta 2024 en otras condiciones. Él lo entiende, no existe ningún conflicto, más allá de las discusiones a nivel contractual".

Alkorta, que dice sentir "pena por dejar" el proyecto, ha reconocido que su peor momento como jefe de Lezama se ha producido "cada vez que le he tenido que decir a un jugador que no le renovaba y posiblemente la destitución de Gaizka (Garitano) ha sido el momento más duro", al mismo tiempo que ha puesto el énfasis en el tipo de futbolista que se ha buscado durante su mandato: "un futbolista talentoso con corazón".





ASÍ HA SIDO LA RUEDA DE PRENSA: