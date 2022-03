Ricardo Barkala confirma su candidatura a presidir el Athletic

Con dos semanas por delante sin partidos oficiales del Athletic y con el equipo de Marcelino García Toral con pocas opciones de jugar en Europa el año que viene, la carrera electoral va a cobrar protagonismo según pasen los días y se vaya acercando el final de mandato de Aitor Elizegi. El presidente todavía no ha convocado los comicios pero uno de los precandidatos ha confirmado este lunes que pugnará por llegar a Ibaigane.

Ricardo Barkala, que fue el primero de los presidenciables que reconoció que estaba barajando presentarse a las elecciones, ya lo tiene claro. Después de semanas de contactos, el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao va a dar el paso. "Ya hemos decidido presentarnos cuando se convoquen, pero hay que ser respetuosos, no hay elecciones convocadas y no hay nada a lo que presentarse. No nos vamos a mover absolutamente nada hasta que Elizegi convoque elecciones, si es que las convoca", ha destacado Barkala en una rueda de prensa en Santurtzi.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha señalado que están en la "línea de salida" y que tienen "bastante avanzados" los aspectos económicos, deportivos y sociales de la candidatura.

Además de Barkala, Iñaki Arechabaleta, ejecutivo de Vocento, es otro de los que puede dar el salto a la carrera electoral. Pero no sería el único. Lo que parece evidente es que el entorno rojiblanco va a vivir un final de temporada entretenido, al margen de lo que suceda sobre el verde.