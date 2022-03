Marcelino: "Clasificatoriamente el Athletic está por debajo de donde le corresponde"

Marcelino García Toral ha tomado la palabra este mediodía en la sala de prensa de Lezama, donde ha ofrecido sus impresiones acerca del encuentro que medirá el viernes al Athletic y al Getafe en San Mamés (21.00 horas). Con diez finales por delante para tratar de alcanzar posiciones europeas, de las que les separan nueve, siete y cinco puntos, respectivamente, el técnico ha asegurado que su equipo, clasificatoriamente, está por debajo de donde debería de estar.



"Clasificatoriamente estamos por debajo de lo que nos corresponde. Después de 28 jornadas tenemos unos números buenísimos en casi todos los apartados del juego y unos números muy mejorables en la eficacia. Si no estás más arriba es porque no tienes esa eficacia, que es lo que decanta el resultado. Por juego, el Athletic tendría que estar más arriba, más cerca de los puestos europeos. Debemos mejorar en esa faceta para estar más arriba", ha expuesto el técnico asturiano.



A este respecto, cuestionado por los motivos de esa falta de puntería que en numerosas ocasiones ha lastrado al equipo, Marcelino ha señalado que es "la suma de todo un poco". "El gol dicen que no se trabaja, se tiene. Dice que se compra. Comprarlo es muy caro y el Athletic, con su filosofía, tiene muchísima dificultad".







Al hablar de la cuestión goleadora, el nombre de Asier Villalibre se ha puesto encima de la mesa. "Tengo plena confianza en todos los jugadores, el entrenador toma decisiones en función de cómo va el partido", ha asegurado Marcelino en un primer momento antes de recordar que el delantero "tuvo un largo periodo de inactividad, luego algunas apariciones" y que "las seguirá teniendo". Eso sí, no se ha aventurado a avanzar si en los diez partidos que restan tendrá muchas oportunidades: "No sé si tendrá muchos minutos o pocos. Está trabajando bien, cada vez mejor".



Al respecto, ha admitido que Villalibre tiene ya totalmente "superadas" las lesiones, que se produjeron de manera muy similar, y que "es una cuestión de ponerse en forma". "Tiene buen nivel de entrenamiento y solo falta que el entrenador decida ponerlo en el campo. Si creo que debo ponerlo, lo pongo".





UN PARTIDO CERRADO

En otro orden de cosas, relativas estas al encuentro de mañana ante el Getafe, Marcelino ha puesto el énfasis en que deben centrarse en el choque "como si fuera el último". "Igual que hicimos contra el Betis, sin mirar más allá". Además, ha avanzado que prevé un choque "muy complicado" por el tipo de juego que propone el conjunto madrileño. ", que no asume ningún riesgo, que no juega nada en campo propio, que te obliga a crear constantemente y que tiene un nivel de eficacia en las áreas altísimo".Asimismo, ha recordado que el Getafe es el equipo de la liga "que más balones en largo juega". "Tienen poco juego combinativo, habrá mucha disputa y eso nos va a obligar a tener una idea creativa y de finalización muy grandes".