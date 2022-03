Confirmado, Iñigo Martínez tampoco jugará ante el Getafe

Marcelino García Toral no podrá contar definitivamente este viernes para recibir al Getafe con Iñigo Martínez. El central, que ya fue baja ante el Betis por unas molestias en la musculatura isquiosural de la pierna derecha, tampoco ha entrado en la convocatoria de 22 jugadores que el técnico asturiano ha confeccionado para afrontar un duelo de vital importancia en San Mamés, ya que de no sacar los tres puntos, el conjunto rojiblanco se puede despedir de luchar por un puesto europeo. Está por ver si Luis Enrique, que este viernes da los seleccionados para los partidos ante Albania e Islandia, llama al ondarrutarra.



También está en la enfermería Dani García, que arrastra una pubalgia y no hay fecha prevista para su regreso. El que sí ha sido citado por Marcelino es Ander Capa, recuperado de una sobrecarga en el glúteo derecho. Hay que recordar que el lateral jarrillero es el único jugador de campo que no ha jugado ningún minuto esta temporada.



Estos son los rojiblancos convocados: Unai Simón, Jokin Ezkieta, Petxarroman, Nuñez, Yeray, Vesga, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Muniain, Vivian, Lekue, Vencedor, Yuri, De Marcos, Zarraga, Villalibre, Capa, Raúl García, Balenziaga, Nico Williams y Serrano.