Marcelino asegura que no ha hablado "con nadie" de los que aspiran a la presidencia del Athletic

Como viene siendo costumbre en cada una de sus comparecencias ante la prensa, Marcelino García Toral ha sido cuestionado este jueves por la posibilidad de que continúe siendo el próximo año el entrenador del Athletic. Ha echado balones fuera al asegurar en un primer momento que ni él sabe qué va a hacer y a continuación ha explicado que, para que su renovación se haga efecto o no, más allá de que el futuro presidente del Athletic se lo proponga, dependerá del "balance" que realice a la conclusión de la temporada.



"El balance que yo veo definitivo al final es muy importante. Eso va a ser así. Pero más importante para un contratado es que la parte contratante confíe en él. Y una vez que se da ese paso tendré que ver yo si el proyecto también me gusta, me ilusiona, me convence. Sé lo que hay con este director deportivo y con esta Junta Directiva. Ahora estoy muy satisfecho y agradecido. Cuando entra gente nueva, por lo general se apoya en su gente. Pero es hablar de una situación que son todo hipótesis. Prefiero centrar toda mi atención en el partido. Lograr los máximos puntos posibles", ha expuesto. Eso sí, ha asegurado que a día de hoy no ha hablado "con nadie" de los que aspiran al sillón de Ibaigane.