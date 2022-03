Tercera vía para la presidencia del Athletic

La eliminación del Athletic a manos del Valencia en las semifinales de Copa ha tenido un efecto rebote en el panorama extradeportivo. Con las elecciones a la presidencia a la vuelta de la esquina, a celebrarse muy probablemente en alguna fecha indeterminada del mes de junio, pues por mucho que Aitor Elizegi defienda que sí ha hecho pública la fecha concreta de los cominicios nunca ha fijado un día –incluso hay voces que apuntan a un posible adelanto al mes de mayo–, son ya varios los nombres que van cogiendo fuerza como posibles candidatos. O, mejor dicho, precandidatos. El primero en hacer públicas sus intenciones de presentarse a la carrera electoral para dirigir al club fue Ricardo Barkala, presidente del Puerto de Bilbao. Además, Onda Vasca adelantó el lunes que Iñaki Arechabaleta, adjunto del consejero delegado del grupo Vocento, ha tomado la decisión de optar a la presidencia del conjunto rojiblanco y, según ha podido confirmar este periódico, hay una tercera vía abierta.

Se trata de un empresario bilbaino que prefiere mantenerse en el anonimato, pues sostienen desde su entorno que, si bien todo va encarrilado a que se presente a unas hipotéticas elecciones, la decisión aún no la tiene tomada al 100%. Pero como aún no hay nada seguro, las fuentes consultadas aseguran que desde el grupo de trabajo que lideraría este empresario de éxito, menor de 50 años y que ha hecho negocio con el mundo de la tecnología, prefieren ser cautos y no dar un paso en falso.

Las personas que le acompañarían en su candidatura son en su mayoría empresarios de entre 40 y 50 años de diversos sectores, pero con gran relación con el mundo de la innovación. Es precisamente este el punto fuerte de un grupo que lleva trabajando en un proyecto de transformación y profesionalización para el Athletic en torno a cinco o seis años y que tuvo en mente presentarse a los anteriores comicios, celebrados en diciembre de 2018, opción que finalmente descartaron. Además, subrayan que tienen muy desarrollado un plan económico con el firme objetivo de maximizar los ingresos del club y que tienen una gran sensibilidad con la cuestión social así como en la relación del Athletic y sus jugadores con los aficionados y la realidad social.

En la parcela deportiva, el grupo lleva también mucho tiempo trabajando en un proyecto transformador de Lezama, con ideas innovadoras, la incorporación de tecnología puntera y la máxima profesionalización en su organigrama. Para ello, han visitado distintas instalaciones de clubes punteros a nivel mundial.





¿DE LA MANO?



A la espera de que se vaya acercando la fecha de los comicios, los tres grupos van dando pasos adelante. En las últimas horas, además, se ha hablado sobre la posibilidad de que Barkala y Arechabaleta unan sus fuerzas en una única candidatura, opción que ninguno de los dos ha confirmado, no al menos en público. El deseo del presidente del Puerto, tal y como aseguró en una entrevista concedida a Radio Bilbao el pasado 7 de febrero, es que haya una candidatura de consenso con el fin de evitar unas elecciones que podrían dividir a la masa social.

"Estamos pensando en una candidatura de consenso en el caso hipotético y probable de que Elizegi convoque elecciones. A ver si lo tengo trabajado y elaborado y qué sensibilidad percibo en las reuniones que estoy teniendo para poder llegar a esa decisión", expuso entonces. Sus palabras podrían dar más credibilidad a quienes apuntan que irá de la mano con Arechabaleta.

Además, mostró claramente su opinión sobre los comicios: "Creo que sería bueno para la estabilidad del club que no hubiera elecciones. Si hay elecciones, hay enfrentamientos, tirada de piedra y corres el riesgo de ruptura en la familia Athletic. No será en mi caso, porque me presentaré o no me presentaré, pero el que gane será el presidente del Athletic y estaría siempre a muerte con él".





AVALES SÍ, AVALES NO



Mientras los opositores a la presidencia ultiman sus equipos de trabajo y los pasos a realizar, no puede pasarse por alto que a día de hoy la normativa vigente no exige ningún aval económico para optar al trono de Ibaigane. Este hecho podría cambiar por completo si los socios compromisarios del Athletic aprueban la reforma de estatutos en la que la comisión estatutaria lleva trabajando largos meses y cuyo texto final está prácticamente redactado. Eso sí, aún no hay fecha prevista para la realización de la asamblea extraordinaria, que apunta a abril o mayo, tal y como dejó caer Aitor Elizegi en su última comparecencia.