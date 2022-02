Dani García: "Creo que me he ganado la renovación con creces"

Después de renovar el pasado miércoles hasta 2024 con el Athletic, Dani García ha pasado este viernes por la sala de prensa de Lezama. El de Zumarraga, uno de los jugadores que mejor rendimiento está mostrando en lo que va de curso, se ha mostrado feliz por continuar dos años más en Bilbao. Desde el pasado mes de enero era libre para negociar y la oferta de Ibaigane no acababa de llegar.



"Igual se me ha hecho más larga a mí la espera. Las negociaciones han sido rápidas porque mi objetivo a principio de temporada era seguir aquí. No me he puesto nervioso porque creo que en el campo estaba haciendo bien las cosas. Creo que me lo he ganado con creces. Estoy muy contento", ha señalado el centrocampista, que no contemplaba que el contrato no fuera de menos de dos cursos de duración: "Si no había más de un año, yo iba a mirar otras opciones".

En la mejora del rendimiento que ha experimentado Dani García tiene mucho que ver, según ha indicado él mismo, Marcelino García Toral. ". La mejora individual que me ha hecho a mí es muy grande. Creo que es el mejor entrenador que puede tener el Athletic", ha defendido el jugador del Athletic, que espera sumar los tres puntos el domingo ante la Real Sociedad para mirar a Europa: "y sabemos que estamos en un camino que ni para arriba no para abajo. Llevarmos el partido del domingo nos permitirá engancharnos".Cuestionado por el malestar generado entre la afición de la Real por la imposibilidad de asistir a las gradas de San Mamés , Dani García ha sido bastante claro. "Es una putada para todos. En lugar de ver un campo lleno, que las dos aficiones pasen el día, poteen€A todos nos fastidia que no haya ese cien por cien de aforo". Eso sí, el jugador guipuzcoano ha defendido el fair play que hay entre los dos equipos sobre el terreno de juego.Dani García también ha abordado la polémica sobre los. "Si hay fijado ya un horario,. Si nos ganan, será porque han sido mejores y ya está".