Marcelino: "No hemos hecho nada para ganar el partido"

La derrota ante el Mallorca, por cómo se había fraguado, dejó en sala de prensa a un Marcelino categórico. De voz alicaída, pero de palabras duras. No quiso paños calientes el entrenador del Athletic, que tampoco perdió el tiempo en buscar eufemismos que endulzaran un poco lo ocurrido en Son Moix: "En análisis es muy sencillo, no hicimos nada para ganar porque para ganar hay que hacer muchos más méritos de los que hicimos. Hay que competir y jugar. En la primera mitad tuvimos una llegada al área, cero tiros entre los tres palos y nada de fútbol. Y así no se puede ganar". De hecho, el técnico asturiano reconoció que la de ayer lunes fue "la peor primera parte, y con mucha diferencia, desde que soy entrenador del Athletic": "Creo que en líneas generales este es nuestro partido más flojo de todo el año". Tanta fue su decepción por lo vivido en Mallorca, que a Marcelino se le fue de un plumazo la ilusión que tenía por la que estaba quedando como una bonita temporada: "Aspirar a Champions para nosotros es imposible viendo el primer tiempo que hemos realizado". De hecho, el entrenador rojiblanco fue más allá y reconoció que su equipo desaprovechó una gran ocasión para meterse de lleno en la pugna por Europa: "Teníamos una oportunidad única para estar arriba, pero la hemos tirado por la borda. Ni entiendo ni comparto esta manera de perder, sobre todo cuando teníamos todo el viento a favor. Es que la primera parte ha sido penosa y como tal tenemos el resultado que nos merecemos".









Tan enfadado estaba Marcelino, que no quiso oír hablar ni de justificaciones ni de evasivas. Ni siquiera por lo exigente de un intenso calendario. "¿De qué vamos a estar saturados? ¿De jugar cada cuatro días? ¡Si es lo que queremos! Entonces los equipos que juegan Europa están siempre saturados. No valen excusas porque si hubiéramos empatado estaría igualmente decepcionado". Y es que la primera parte del Athletic tardará mucho en irse de la memoria de un técnico que se aferró a la franqueza para intentar remontar el vuelo: "Parecía que los que estábamos cerca del descenso éramos nosotros y no el Mallorca. Tenemos que pedir perdón a la afición por el espectáculo que hemos hecho porque con una sola jugada buena ganar en Primera División es imposible".

Las mejores imágenes del Mallorca - Athletic. Fotos: EFE



luis garcía

Tras Marcelino compareció un Luis García, cuyo rostro reflejaba una realidad opuesta. Sonriente y relajado, el entrenador del Mallorca habló de "una victoria justa" que le da aire a su equipo. "Hemos hecho un buen partido, pero aún jugando bien nos cuesta sacar los partidos adelante. Además el último gol ha dado en el poste y luego en la cabeza de Unai Simón, así que casi ni ganamos. Pero cuando ellos nos han empatado no estábamos sufriendo realmente. Estoy orgulloso porque el equipo ha demostrado una entereza mental grandísima", concluyó el entrenador madrileño.

"Aspirar a Champions para nosotros es imposible viendo el primer tiempo" marcelino garcía toral Entrenador del Athletic