Marcelino: "Damos un gran paso adelante"

El Athletic respondió positivamente a la llamada a la competitividad diaria que hizo Marcelino García Toral en la antesala del choque de anoche ante el Espanyol en San Mamés, donde los leones se impusieron por 2-1 dejando así "muy satisfecho" al asturiano. "Queríamos ganar y la obligación de hacerlo todo para conseguirlo siempre la tenemos. Una vez más se nos puso el marcador cuesta arriba en casa, pero afortunadamente tuvimos una reacción inmediata", declaró el de Villaviciosa, quien remarcó que "es una victoria muy importante para colocarnos en la parte alta de la tabla y damos un gran paso adelante".







No solo por el resultado mostró su satisfacción Marcelino. También por la irrupción en el equipo de jugadores menos habituales como Alex Petxarroman, quien "se ha incorporado a la posición de pivote y nos ha ofrecido un gran rendimiento con mucho ritmo, buena toma de decisiones y un buen equilibrio". "El hecho de que lleguen jugadores para ampliar la competitividad y generar a la vez resultados favorables me deja tan satisfecho como la victoria", recalcó el de Villaviciosa, que tiene la sensación de que "la afición está contenta y satisfecha con lo que ve en San Mamés. Incluso cuando empatábamos, porque este es un equipo que va, intenta proponer, trabaja y nunca está a merced del rival. Se nos exige vitalidad, rigor, atrevimiento y decisión y creo que todo eso el equipo lo tiene, aunque tenemos que acostumbrarnos a enfocar cada partido con la mentalidad de ganarlo independientemente del rival al que nos enfrentemos y la competición que sea para llegar a los grandes partidos con una mayor garantía de éxito".

Las mejores imágenes del Athletic - Espanyol. Fotos: Pablo Viñas y Juan Lazkano



Respecto a la ida de la semifinal de Copa que enfrentará a los rojiblancos con el Valencia este jueves en San Mamés , Marcelino resaltó que, porque vamos a verpero necesitaremos el nivel competitivo máximo, el apoyo de la afición desde el pitido inicial hasta el final e, dado que los pequeños detalles colocarán a uno u otro equipo en la final".

"No sé cómo nos saldrá, pero nuestra intención será salir a ganar", advirtió el técnico rojiblanco, que reconoció estar "cabreado" por tener dos días menos que el Valencia para encarar el partido de vuelta que albergará Mestalla el miércoles 2 de marzo. "No me parece nada lógico, ni normal que antes de la vuelta de la semifinal un equipo juegue el viernes y otro el domingo a las 21.00 horas como va a ser nuestro caso fuera contra el Barcelona. No tiene ninguna lógica y me cabrea, porque para llegar a una final tienes que intentar que ambos contendientes tengan situaciones similares", apuntó Marcelino.

ESTADO DE RAÚL GARCÍA

Raúl García se duele en el banquillo tras ser sustituido.

Anoche, la nota negativa la protagonizó Raúl García, quien tuvo que ser sustituido en el minuto 63 tras ver cómo Adrià Pedrosa le clavaba los tacos en su pierna derecha.

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, admitió por otra parte que "la valoración después de perder nunca puede ser positiva. Empezamos bien, pero regalamos dos goles demasiado sencillos y, a partir de ahí, lo intentamos sin acierto hasta el final con un penalti muy claro a nuestro favor que no se señaló".

