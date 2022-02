Cada vez menos opciones para el Bilbao Athletic

UD Logroñés 1

Bilbao Athletic 0

UD LOGROÑES: Serantes, Fran, Rueda, Simic, Iñaki, Fer Cano (Min. 79, Rodri Ríos), Castellano, David Ramos, Dubasin (Min. 89, Pinillos), Alfaro (Min. 89, Paolo) y Aridane (Min. 73, Guarrotxena).

BILBAO ATHLETIC: Agirrezabala, Núñez, Sillero, Jaso, Kortazar, Rementeria (Min. 64, Prados), Naveira (Min. 64, Diarrá), Malcolm, Gerenabarrena (Min. 73, Artola), Cabo (Min. 64, Guruzeta) y Pascual (Min. 78, Urain).

Gol: 1-0: Min. 59; Dubasin.

Árbitro: González Diaz (asturiano). Amonestó al local David Ramos.

Incidencias: 3.801 espectadores en el Estadio Municipal de Las Gaunas.

Van transcurriendo las jornadas y el Bilbao Athletic sigue agotando sus opciones de salvación. El filial rojiblanco encadena tres derrotas antes de la visita a Lezama de otro rival directo como es el Zamora y no lo tiene fácil. Patxi Salinas apostó por otra revolución en el once, dejó en el banquillo a Prados, San Bartolomé, Diarrá y Artola y tampoco le funcionó. Dio entrada a alguno de ellos en la recta final, buscando un revulsivo, y el equipo mejoró; pero no lo suficiente. El Bilbao Athletic comenzó bien, apostando por una presión alta que incomodaba al conjunto riojano. Alfaro fue el primero en avisar para los de casa, pero su remate se marchó alto. El encuentro era poco vistoso y apenas se creaban ocasiones. Agirrezabala se hizo, con algún problema, con un balón tras un remate acrobático del local Dubasin. Y un cabezazo de Aridane a un centro de Alfaro puso a prueba al guardameta rojiblanco, que una vez más fue uno de los destacados. La UD Logroñés asumía el dominio y empezaba a pisar el área visitante con más de asiduidad.

Tras el descanso, locales controlaban, sin rubor, la manija del partido y el dominio del centro del campo. Pero se creaban pocas ocasiones. El choque era muy físico y había imprecisiones en el juego. Entonces llegó el gol que decidió el encuentro. Un centro de Fran Rodríguez desde la derecha lo cazó Dubasin, que logró superar al portero con un excelente remate de cabeza. Tenía que arriesgar más el Bilbao Athletic. Salinas introdujo tres cambios y ganó en posesión pero seguía sin pisar área rival. El Logroñés seguía cómodo, bien replegado. El filial lo intentó pero sin peligro, abusando de los centros laterales y sin remate.