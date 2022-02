Berenguer llega a tiempo para eliminar al Real Madrid en la Copa

Lejos, muy lejos del nivel que ofreció el año pasado, se podría decir que a años luz del rendimiento que tuvo en su primera temporada en el Athletic, Alex Berenguer se convirtió anoche en el héroe rojiblanco. El fútbol tiene estas cosas. Ya saben, "se pasa de puta a monja en cinco minutos", que diría el fenómeno Joaquín Caparrós. Algo así sucedió con el navarro, un futbolista que no se esconde, que lo intenta, pero al que la fortuna no le estaba acompañando en lo que iba de curso. Hasta ayer jueves, claro. Y en qué escenario. Un San Mamés como el de las grandes noches y ante todo un Real Madrid. El premio, además, no fue menor: la clasificación para las semifinales de la Copa. Casi nada. La jornada no parecía la señalada para su lucimiento, quizá por aquello de que se suele poner el foco más en quienes salen de titulares y tiende a olvidarse al suplente, quizá incluso a minusvalorarlo, pero el fútbol tiene estas cosas.







Berenguer entró al campo a la vuelta de vestuarios. No estaba previsto, pero la lesión muscular de Nico Williams, seguramente quien más focos atrajo en la primera mitad, le permitió brillar con luz propia. A un minuto para la conclusión, recibió de Mikel Vesga en la frontal del área, recortó a Nacho, quien le había frenado en una acción similar solo un rato antes, y colocó el balón con la zurda lejos del alcance de Thibaut Courtois, cuya estirada fue en balde. El gol provocó un estallido de alegría en una hinchada que comenzaba a no tener uñas, inquieta ante la llegada de una nueva prórroga. Pero esta vez, como sí ocurrió dos semanas atrás contra el Barcelona, no hubo lugar para el empate. Cerró bien el Athletic su área.

Las mejores imágenes del Athletic 1 - 0 Real Madrid. Fotos: Borja Guerrero y Juan Lazkano



Tanto, que celebró por última vez un gol allá por abril del año pasado, en el encuentro de la trigésimo segundo jornada de la pasada campaña disputado contra el Atlético de Madrid. Dónde y en San Mamés, el escenario en el que ayer juevesque hasta entonces, aunque sin necesidad de realizar grandes paradas, parecía insuperable.

Olvidó el navarró de golpe y porrazo la presión extra que se metió en el arranque de la temporada, cuando las cosas no le salían y su falta de gol le llevó a la frustración. Así lo admitieron tanto el protagonista como Marcelino García Toral, un técnico que ha demostrado una fe casi inquebrantable en Berenguer hasta que no le quedó más remedio que sentarle ante la irrupción de Nico Williams. Al respecto de su lesión, el entrenador asturiano avanzó ayer jueves en su rueda de prensa posterior al encuentro que la dolencia del extremo no pinta demasiado bien. Eso sí, habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días para tener una mayor certeza sobre el tiempo que permanecerá de baja.

marcelino suma y sigue

También Marcelino, que suma y sigue con el Athletic en lo que a eliminatorias se refiere. Ningún equipo ha sido capaz de eliminar a su Athletic en el torneo del K.O. desde que el está en el banquillo rojiblanco. El curso pasado superó cuatro rondas de manera consecutiva para caer después frente al Barcelona en la gran final que se disputó en el estadio de La Cartuja a puerta cerrada, y esta campaña lleva ya tres, No solo fue protagonista Berenguer en el encuentro de ayer jueves., quecon el Athletic en lo que a eliminatorias se refiere.El curso pasado superó cuatro rondas de manera consecutiva para caer después frente al Barcelona en la gran final que se disputó en el estadio de La Cartuja a puerta cerrada, y esta campaña lleva ya tres, habiendo eliminado a Barcelona Real Madrid , además de al Atlético Mancha Rea l. No puede pasarse por alto que también en las dos últimas ediciones de la Supercopa el equipo bilbaino superó las semifinales.

La cifra

445

Son los partidos que ha disputado, con el de anoche frente al Real Madrid, Óscar de Marcos. El lateral diestro alcanzó así los registros de un histórico de la entidad rojiblanca como Aitor Larrazaba. De Marcos y él están ahora igualados en la novena posición del 'ranking' de leones con más partidos disputados.