Berchiche: "Me siento mejor de lo que esperaba"

Una comparecencia de Yuri Berchiche (Zarautz, 10 de febrero de1990) ante los medios de comunicación no se queda en un mero trámite, es un futbolista que suele dejar perlas. En esta ocasión, su presencia en Lezama servía para ofrecer sus impresiones y aportar datos sobre todo lo que ha rodeado a su largo proceso de recuperación, primero por su lesión de pubis por la que tuvo que pasar por el quirófano y, después, por las molestias en el talón. Han sido casi nueve meses sin jugar, hasta que retornó en el partido enorme de Copa ante el Barça.

"Ha sido el peor año de mi vida en todos los sentidos", ha dicho de forma rotunda. Lo tiene dentro, pero el lateral izquierdo también ha subrayo que "me encuentro mejor de lo que esperaba". "Me falta todavía, pero tengo buenas sensaciones, contra el Barça me sentí a gusto desde el principio, o pensaba que iba a durar todo lo que duré, pensaba que jugaría 70 o 80 minutos, y si no hubiera sido por el problema de tener cargados los abductores, habría seguido jugando por las sensaciones que tenía", ha añadido el jugador, que prefiere mirar al futuro "por todo lo bonito que nos viene".

Sin embargo, Berchiche no ha tenido más remedio que poner el acento en todo lo que ha rodeado a su larga ausencia de los terrenos de juego, aunque se ha guardado ciertos detalles, porque "sería seguir rizando el rizo". "Cuando no ves la luz al final del túnel se te pasan por la cabeza muchas cosas, ha habido muchos comentarios que no me hicieron mucha gracia, es agua pasada", ha afirmado, aunque no ha querido apuntar si se refería a las declaraciones de Marcelino en su día sobre su caso, cuando el tecnico aseguró que "con Yuri debíamos haber actuado de otra manera".

En este sentido, el zarautzarra se ha guardado balas: "Si soy sincero, venía con la escopeta cargada, pero me he dicho que no digas nada, no merece la pena. Hay cosas en las que no quiero pensar, se quedan para mí. Mi mujer y mi familia saben lo que ha pasado", momento en que ha recordado detalles de ese proceso de recuperación: "Decidimos ir por el camino del tratamiento conservador, pero no funcionó en mi caso. Al final decidimos operarnos y creo que es la mejor decisión que tomamos. ¿Una pena no haberme operado antes? Nunca sabes".

COPA ANTE EL REAL MADRID

Berchiche prefiere pasar página y pone el foco en el partido de una semana vista ante el Real Madrid, en los cuartos de final de Copa, para el cual se muestra con mucha confianza: "Estamos en el mejor momento de la temporada... En los dos partidos que hemos jugado en liga hemos merecido más tanto en el Bernabéu como en San Mamés, nos quedamos con eso, en que somos capaces de hacerles frente", al mismo tiempo que ha subrayado que él, por su parte, prefiere que no jueguen en Bilbao los cuatro brasileños presentes con su selección en los partidos clasificatorios para el Mundial de Catar, "si no están, mejor para nosotros".