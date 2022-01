Abierto el plazo de inscripción para asistir a San Mamés en el partido de Copa contra el Real Madrid

Debido a la decisión de las autoridades sanitarias de mantener un aforo máximo del 75% en los estadios hasta el próximo 28 de febrero, el Athletic ha abierto un plazo para que sus socios y socias puedan inscribirse en el 'Txoko de Socios/as' de la web del club para presenciar el partido de Copa contra el Real Madrid que albergará San Mamés el próximo jueves 3 de febrero a partir de las 21.30 horas. Lo mismo ha hecho el club rojiblanco de cara al choque liguero del lunes 7 de febrero ante el Espanyol en La Catedral.

El plazo para el envite copero frente al conjunto blanco está abierto desde las 13.00 horas del día de hoy jueves y se cerrará el lunes 31 de enero a las 18.00, mientras que la posibilidad de optar a un asiento en el encuentro de liga ante el Espanyol, abierto también desde las 13.00 horas, procederá a cerrarse el próximo viernes 4 de febrero a las 18.00 horas. Si las solicitudes superasen el aforo permitido, se llevaría a cabo un sorteo sin condicionantes para cada uno de los dos partidos, siendo imprescindible para el agraciado o agraciada haber abonado el recibo de la cuota anual de socio o socia del año 2022.

Cabe destacar, por otra parte, que quienes se inscriban y no sean agraciados tendrán prioridad de acceso en sorteos posteriores que se puedan celebrar durante la presente temporada si se mantuvieran las reducciones de aforo. En caso de no resultar necesario realizar al citado sorteo y haber aforo disponible, el Athletic abrirá un plazo para que los Gazte Abono puedan ocupar sus localidades. Además, los socios y las socias que procedan a inscribirse y no resulten agraciados tendrán derecho a la regularización por no poder acceder al partido en cuestión. El Athletic, por último, precisa que el documento para acceder a San Mamés será el carnet de socio o socia.