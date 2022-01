Yuri, el esperado fichaje invernal del Athletic

YURI Berchiche, definitivamente, está de vuelta. Lo agradece Marcelino García Toral y también, personalmente, Iker Muniain, autor de un doblete ganador ante el Barcelona en un vibrante partido de Copa en el que la banda izquierda recuperó su estampa habitual. No la de esta temporada, en la que un cumplidor Mikel Balenziaga se ha encargado de cubrir la larga ausencia por lesión del zarautztarra, a pleno rendimiento ya para satisfacción de su técnico, quien no ocultó su enfado el pasado verano al conocer que Berchiche causaría baja durante tres meses al pasar por quirófano en pleno mes de julio para solventar una latosa pubalgia.







"No me gusta que un jugador desde abril no haya jugado más y que ahora, después de iniciada la pretemporada, se tenga que operar. Desde el desconocimiento, la lógica me dice que debíamos de haber actuado de otra manera", manifestó entonces el entrenador asturiano respecto a un futbolista clave en sus esquemas y que, lejos de regresar a los terrenos de juego en noviembre, sumó dos meses más en el dique seco por unos problemas en el talón derecho que aplazaron su ansiada reaparición hasta la entrada de 2022. Berchiche tuvo que esperar hasta ayer jueves para volver a la titularidad la friolera de 288 días después. Lo hizo, después de salir desde el banquillo la pasada semana en los dos partidos de la Supercopa y tras formar parte del once inicial por última vez el 7 de abril de 2021 frente a la Real Sociedad a domicilio en liga, con la potencia que le caracteriza y que le permite subir y bajar la banda con una extraordinaria asiduidad.



Las mejores imágenes del Athletic 3 - 2 Barcelona. Fotos: Borja Guerrero y Juan Lazkano



Firme en tareas defensivas e incisivo en el despliegue, el 17 del Athletic demostró contra el Barcelona estar totalmente recuperado de sus problemas físicos. Y esa es una formidable noticia para el conjunto rojiblanco, que convirtió de nuevo la banda izquierda en una autopista de ida y vuelta con Berchiche y Muniain como aliados. La cita, de máxima exigencia, sirvió para que ambos exhibieran su mejor versión, con mención especial para el capitán en la faceta goleadora y para el lateral guipuzcoano lo que al derroche físico se refiere. Berchiche, sin ir más lejos, apenas sufrió en el repliegue, ni en el uno contra uno, al mismo tiempo que dio profundidad a su banda con un fantástico trabajo durante los noventa minutos que sumó sobre el verde.

Lejos de tener que pedir el cambio por la exigencia física del envite o de acusar de una manera notoria el paso de los minutos, el defensa rojiblanco aguantó en pie hasta que el encuentro alcanzó la prórroga. Solo entonces, tras exprimirse y vaciarse en cada acción, se echó a un lado para dejar su lugar en el campo a Balenziaga, quien tomó el relevo para sellar su costado y colaborar activamente en la clasificación de los leones para los cuartos de final del torneo del K.O.

su torneo



La Copa, dicho sea de paso, motiva especialmente a un felizmente recuperado Berchiche que se motiva especialmente en un campeonato en el que dejó su sello en el curso 2019-20. El zarautztarra, además de exhibir su contrastada fiabilidad defensiva, sumó cuatro trascendentales goles para la causa colectiva al firmar un doblete en el estreno ante el Sestao River en Las Llanas, un gol en el minuto 118 que permitió alcanzar a los leones la tanda de penaltis en el cruce de octavos de final frente al Tenerife y, no satisfecho con ello, el tanto que dio a los rojiblancos el pase a la gran final a costa del Granada en Los Cármenes.

La Real Sociedad, en la final celebrada un año después en La Cartuja, impidió con un gol de Mikel Oyarzabal que el Athletic pusiera la guinda a un torneo en el que los bilbainos vuelven a asomar ahora en cuartos de final tras dejar en la cuneta al Barcelona de Xavi Hernández. Marcelino, que pudo vivir anoche su primera gran noche copera en San Mamés, celebra que Berchiche, el esperado fichaje invernal, no solo esté de vuelta, sino que haya regresado a pleno rendimiento para dar otro aire a una banda izquierda lista para volver a marcar diferencias.

Tras salir desde el banquillo en los dos partidos de la Supercopa, Berchiche fue uno de los destacados ante el Barcelona