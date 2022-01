El Athletic no ha ofrecido aún a Dani García renovar

Es un futbolista que aporta muchas cosas cada día: ambición, concentración, esfuerzo, equilibrio... juego. Ahora mismo es un jugador muy importante para el Athletic. No lo digo yo, lo dicen sus números y su participación. Sabe competir, siempre es positivo y es un currante. ¿Qué debe hacer el Athletic? Lo que la dirección deportiva decida. Si me preguntas mi opinión... creo que ya te he contestado". Se puede decir más alto, pero no más claro. La reflexión procede del propio Marcelino a pregunta de este diario el pasado noviembre sobre la situación de Dani García (Zumarraga, 14 de mayo de 1990) y la hipotética negociación con el Athletic sobre la posible renovación de su contrato, que expira el próximo 30 de junio. El técnico rojiblanco dio entonces vía libre a esa firma, pero la suya es una mera opinión. La patata caliente la tiene la Junta Directiva de Aitor Elizegi y Rafa Alkorta, el director deportivo. Dos meses después de aquellas palabras del Marcelino, Dani García todavía no ha recibido una oferta en firme desde Ibaigane destinada a intentar llegar a un acuerdo para que el centrocampista, que completa su cuarta campaña como rojiblanco, prolongue su relación con la entidad bilbaina, un impasse difícil de entender cuando se trata de un futbolista clave para el entrenador y que ha sido un asiduo en el equipo desde su llegada en el verano de 2018 procedente del Eibar.

El Athletic ya manifestó en su día al jugador su deseo de entablar conversaciones sobre su futuro en el club, pero aquel contacto se quedó en una simple declaración de intenciones. La Junta, entonces, le comunicó que su intención radicaría en ofrecer al de Zumarraga un nuevo contrato por una temporada más, propuesta que no colmaba los deseos del futbolista, que prioriza continuar en Bilbao, pero no a cualquier precio. Es consciente de que, a las puertas de cumplir los 32 años de edad, el epílogo a su carrera no se visualiza muy lejano en el tiempo, por lo que busca que se ponga en valor su trayectoria y que se traduzca en una seguridad que cree se ha ganado, deseo que no se cumple con esa comunicación por parte del club, que mantiene este asunto en punto muerto mientras que la cotización futbolística de Dani García sube enteros a tenor de sus prestaciones sobre el verde, especialmente a lo largo de este mes de enero, en el que ha proyectado uno de sus mejores momentos como jugador del Athletic. Un hecho que no ha pasado desapercibido en el exterior y son varios los clubes que le han sondeado y que encuentran expectantes sobre las decisiones que se tomen entre Ibaigane y el futbolista, al que le han llegado ofertas de hasta tres temporadas de vigencia.

El mayúsculo reto que afronta el Athletic el 3 de febrero con el enorme partido de los cuartos de final Copa ante el Real Madrid en San Mamés acapara la única atención del vestuario y de Dani García, que no quiere despistarse a causa de su situación contractual pese a que desde el pasado día 1 puede negociar con otro club. Su deseo es quedarse en el Athletic y será a partir del mencionado compromiso copero cuando el futbolista estudie las posibilidades que tiene sobre la mesa sobre su futuro, siempre y cuando en Ibaigane no se muevan. Como dijo Marcelino, "lo dicen los números y su participación". No en vano, el centrocampista ha disputados un total de 132 partidos como león, una media que supera los 35 encuentros por campaña, el 88% de ellos como titular, y un recorrido que sobrepasa los 10.300 minutos

unai nuñez

el valencia sigue con su interés

Fichaje de un central suizo. El nombre de Unai Nuñez se mantiene en la agenda del Valencia como uno de los refuerzos que ha pedido su técnico, Pepe Bordarlás, pese a que la entidad che presentó ayer a su último fichaje, también un central, el suizo Eray Comert, de 23 años de edad y que firma hasta 2026. Comert, sin embargo, ofrece un perfil bien diferente al del jugador del Athletic, de mayor poderío fìsico y más curtido en LaLiga Santander. Bordalás, además, tiene carencias significativas en el eje defensivo, debido a la baja de larga duración de Gabriel Paulista y la reciente del paraguayo Omar Alderete, por lo que reclama la llegada de defensas consagrados como el caso del portugalujo, con el que ya ha contactado el Valencia. En la entidad rojiblanca, con todo, no ven factible su salida, porque se trataría de reforzar a uno de sus rivales directos a día de hoy en liga y al que incluso podría medirse en una hipotética semifinal de Copa.