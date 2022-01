Iraola destaca la "personalidad" del Athletic

Andoni Iraola, caprichos del destino, sufrió su primera derrota como entrenador local en Primera División ante el Athletic. "A nadie le gusta perder y queríamos seguir con esta racha, pero teníamos un rival muy complicado y me voy contento por muchas cosas que ha hecho el equipo", destacó el de Usurbil, quien subrayó que los rojiblancos "han tenido más acierto que nosotros".









"Con el marcador en contra hemos arriesgado y hemos tenido muchísimo volumen de llegadas, pero lo han defendido bien y han conseguido acabar con la portería a cero", resaltó asimismo el exjugador del Athletic, quien lamentó que "sobre todo en la segunda parte hemos tenido muchas situaciones de centro, pero no ha llegado el gol contra un equipo que siempre te complica mucho y que le mete también mucha intensidad a los partidos, además de ser peligroso en las transiciones". No acabaron ahí los elogios de Iraola al Athletic, pues el guipuzcoano hizo hincapié en que "están teniendo una línea espectacular fuera de casa, porque han empatado muchos partidos de este tipo, pero prácticamente no han perdido fuera, solo en el Bernabéu, y ese es un dato muy bueno a estas alturas. Dice que es muy competitivo siempre".

Las mejores imágenes del Rayo - Athletic. Fotos: EFE



, porque han cortado un montón de centros laterales y no es fácil para un equipo aguantar el acoso nuestro de la segunda parte", determinó Iraola, quien lamentó por último que