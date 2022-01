El Athletic también brinda en liga

El Athletic brindó a lo grande en la mágica noche de Copa del pasado jueves frente al Barça y esta tarde ha vuelto a brindar en la liga gracias a un valioso triunfo en el hasta ahora inexpugnable Vallecas, gracias al tanto solitario a la media hora de juego del cachorro Nico Serrano, la gran novedad en el once de Marcelino, que permite al conjunto rojiblanco dar un paso importante en su objetivo de meterse en la zona europea, cada vez más cerca. El partido ha tenido poco que ver con el mencionado en el torneo del K.O., aunque el fútbol ofrece versiones variadas. En esta ocasión al Athletic le ha tocado sacar un perfil estajanovista para llevarse el triunfo en un feudo muy complicado por sus características y dimensiones, pero los leones han dado toda una exhibición defensiva, con mención especial a los centrales Iñigo Martínez y Vivian, cuando más ha apretado el Rayo de Andoni Iraola, sobre todo en el último tercio del duelo. Dicen que la defensa es el mejor ataque y el Athletic ha cumplido a rajatabla esta máxima. Sangre, sudor y lágrimas para cerrar 72 horas muy intensas para el colectivo de Marcelino, que ha dado con la tecla en la gestión del fondo de armario de que dispone. Otra muy buena noticia para un Athletic que lucirá una sonrisa de oreja a oreja en el nuevo competitivo antes de afrontar el mayúsculo reto ante el Real Madrid en los cuartos de la Copa.

El enorme choque ante el Barça se cobró un alto coste físico que se ha visto reflejado en el plan de Marcelino, que el sábado desveló que sus pupilos habían corrido casi 150 kilómetros en 120 minutos, o sea que estaban "como trapos". Así las cosas, se intuía un buen número de cambios respecto al once que compareció frente al equipo culé, dos de ellos serían por razones mayores, ya que Sancet se lesionó de importancia y Muniain está confinado en su domicilio tras dar positivo por covid-19, la plaga que azota a todos los estamentos de la sociedad, el fútbol incluido. El asturiano ha decidido cinco más, con la presencia cantada de Unai Simón bajo palos una vez que Julen Agirrezabala va a ser el portero en la Copa, el respiro en los laterales, la apuesta por Zarraga como socio de Dani García; el regreso a la titularidad de Berenguer y también de Iñaki Williams, que aportaron ante el Barça desde la banqueta; y sobre todo la del cachorro Nico Serrano, titular por segunda vez este curso y la primera en liga después de serlo en Copa ante el Mancha Real.

El chaval de 18 años asoma ya como un valor de presente y futuro, al igual que un Nico Williams que ha gozado de un pequeño descanso, y en Vallecas no ha hecho más que ratificarlo. Lo suyo ha sido una especie de llegar y besar el santo. Se conocía que el navarro, por el que la anterior Junta Directiva de Josu Urrutia pagó un pastón por un cadete y para enfado monumental del Villarreal en el que militaba entonces, tiene gol. Una cosa es marcar en categorías inferiores y otra hacerlo en la élite. Pues lo ha hecho ya. Y lo ha hecho con una ejecución excelente, con un golpeo duro que ha superado a un impotente Luca Zidane y que, de paso, ha servido para romper la línea pragmática por la que se movía el partido, marcado por el tacticismo de los dos entrenadores. Marcelino, en este sentido, le ha ganado la partida a Andoni Iraola en un primer acto en el que se ha visualizado un mayor control del colectivo rojiblanco, muy bien sostenido por sus centrales cuando Falcao asomaba el morro por las inmediaciones de Unai Simón. El pasado alecciona. El colombiano tiene su idilio particular con el Athletic, al equipo al que más le ha marcado en su carrera en el fútbol estatal, y si no que se lo digan al propio Iraola, víctima del hoy su pupilo en la histórica final europea de Bucarest. Tampoco hay que remontarse a tanto tiempo atrás, ya que en el partido de la primera vuelta silenció a San Mamés con su tanto en el último suspiro y que otorgó un inesperado éxito al Rayo.

El Athletic había consumado su misión en los primeros 45 minutos. No es nada sencillo llegar al descanso con ventaja en Vallecas cuando en los diez partidos anteriores en la guarida rayista solo dos equipos habían sido capaces de sumar un punto, los otros ocho hincaron la rodilla. Lo cierto es que los leones, con un buen trabajo de Zarraga y Dani García en la parcela ancha, no han sufrido en exceso, salvo en un par de llegadas por el costado izquierdo de Fran García y Álvaro, un dúo en el que puso el acento Marcelino en la víspera. Razones para ello tenía el asturiano, porque los dos zurdos rayistas han copado la mayor parte del peligro de su equipo en el segundo acto. Tampoco el Athletic ha llegado con frecuencia al área local, pero cuando así ha sido, con un Raúl García listo en la gestión de esas acciones, ha causado peligro, como en un disparo de Berenguer que se le ha marchado por poco y en otra llegada de Iñaki Williams, ya con el 0-1, que no ha podido encontrar red.

Con el marcador de cara, el Athletic examinaba su capacidad de gestionar el momento consciente de que en la reanudación se iba a encontrar a un Rayo con más piernas y decidido a atacar a pecho descubierto. Es la marca de Iraola. Son dos las vías que se pueden tomar ante esta disyuntiva y lo cierto es que el Athletic ha tomado ambas. Ha intentado, primero, sentenciar en el arranque en una gran ocasión en la que Nico Serrano ha podido coronarse por partida doble, pero al navarro le ha traicionado echar un pelín el cuerpo atrás en un golpeo casi a bocajarro y tras una perfecta dejada de Lekue. Poco después, ha sido Iñaki Williams el que lo ha intentado. Zarraga, Balenziaga y Raúl García, también. Acciones gestadas en buenas contras, pero el Athletic no ha sabido resolverlas. El Rayo, entonces, ha esperado su instante y el colectivo rojiblanco, pese a los movimientos de Marcelino, ha dado un paso atrás para acabar encerrado en su área. Vallecas se convierte en una caja de cerillas cuando el Rayo ataca a base de centros laterales y ante tantos apuros ha emergido el gen defensivo de un Athletic que va a velocidad del rayo.



FICHA TÉCNICA

RAYO VALLECANO: Luca Zidane; Balliu, Catena, Saveljich, Fran García; Comesaña, Pathé Ciss (Min. 75, Unai López); Isi (Min. 85, Bebé), Trejo (Min. 76, Nteka), Álvaro; y Falcao (Min. 69, Guardiola).

ATHLETIC: Unai Simón; Lekue, Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Zarraga (Min. 75, Nico Williams), Dani García, Nico Serrano (Min. 62, Vesga); Raúl García (Min. 84, Berchiche) e Iñaki Williams.

Goles: 0-1: Min. 30; Nico Serrano.

Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro). Expulso al preparador físico del Rayo, Pablo de la Torre, en el minuto 94. Amonestó a Unai López (Min. 89), por el Rayo Vallecano; y a Iñaki Williams (Min. 17), Zarraga (Min. 60), Dani gGarcía (Min. 69) Lekue (Min. 85) y Nico Williams (Min. 88), por el Athletic

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de LaLiga Santander disputado en el Estadio Vallecas ante unos 8.500 espectadores.