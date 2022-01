Marcelino: "Es normal estar tristes, pero hay que levantarse"

A Marcelino García Toral, incapaz de romper su maleficio con Carlo Ancelotti, ante el que suma dos empates y cinco derrotas en los siete duelos protagonizados en los banquillos, se le atragantó en Arabia Saudí su cuarta final como entrenador del Athletic en un margen de 378 días. Ganador de la Supercopa en la edición del año pasado en La Cartuja, la primera que afrontó tras su llegada a Bilbao el 4 de enero de 2021, el asturiano no ha podido repetir éxito en ninguna de las tres últimas finales disputadas para lamento propio y del colectivo.







El desarrollo del encuentro celebrado anoche en Riyadh, no obstante, no le dejó un sabor tan amargo como el de la final de Copa del pasado ejercicio contra el Barcelona, en el que los leones apenas compitieron. Sí lo hicieron anoche contra el Real Madrid, si bien el de Villaviciosa reconoció en la rueda de prensa posterior al envite que el conjunto blanco "mereció ganar y es justo campeón". Marcelino, que también confesó que a sus jugadores les faltó "profundidad e inquietar un poco más al Real Madrid en el primer tiempo", quiso poner en valor aun así que "posiblemente sea uno de los partidos en los que menos ocasiones generaron ellos y eso es por nuestro buen trabajo defensivo, aunque estoy algo contrariado por el primer gol en contra al creer que pudimos hacer más, mientras que el segundo fue por mala suerte".





Precisamente en el segundo gol en contra, firmado por Karim Benzema desde el punto de penalti por unas manos de Yeray Álvarez, hizo especial hincapié el técnico rojiblanco al considerar que no debió señalizarse y que resultó "clave" en el devenir de la final. "El VAR a veces llama al árbitro por mucho, otras veces por poco, pero si ambos deciden que es penalti creo que mi opinión tiene poca importancia, aunque para mí no lo fue y es evidente que fue un momento clave al tener la esperanza y la ilusión de poder generar problemas todavía al Real Madrid y ser ya muy difícil con el 0-2".

"Fuimos con orgullo a intentar acortar distancias y tuvimos el penalti, pero Courtois estuvo muy acertado", lamentó también Marcelino, quien remarcó pese a la derrota que "solo puedo demostrar mi orgullo y mi admiración a estos futbolistas que nos han hecho disputar cuatro finales en un año contra grandísimos equipos ante los que somos capaces de competir. Quizás nos falte aun así esa pizca de más, llámese suerte, detalles o saber competir este tipo de partidos para cerrarlos con una victoria".

"Es normal estar tristes, pero hay que levantarse rápido, porque el jueves tenemos otro partido maravilloso en San Mamés contra el Barcelona y hay que estar orgullosos de ver al Athletic competir con su filosofía contra el mejor equipo de LaLiga y uno de los más en forma de Europa", subrayó asimismo el entrenador rojiblanco para incidir acto seguido en que "Debemos estar tristes, pero también orgullosos y no nos debe mermar nuestra moral, ni dejar de creer en lo mucho que estos futbolistas hacen bien".

La lección de De Marcos

En opinión del preparador asturiano, que quedó, la experiencia adquirida por la plantilla en la Supercopa de Arabia Saudí debe servir para "salir reforzados al venir a jugar contra los equipos más importantes de nuestra liga; ganamos justamente al Atlético y competimos en la final muy dignamente a diferencia de la del Barcelona, porque el rival no nos pasó esta vez por encima y por momentos estuvimos muy metidos en el partido con un arreón final muy bueno también en el que nadie puede saber qué hubiera ocurrido en caso de marcar el penalti".

Curtido en mil batallas, Óscar de Marcos mostró también su resignación por no poder ganar un nuevo título en Riad, pero recordó que "como en la vida, se pierde muchas más veces que se gana y a partir de haber perdido, te levantas y empiezas a ganar otra vez. Tenemos un equipo muy joven y tienen que aprenderlo igual que lo aprendí yo. En la espalda vas teniendo cicatrices y eso te va haciendo madurar y afrontar las finales de una mejor manera. El equipo ha dado la cara y pelearemos para estar en otra final lo antes posible, porque muchos quisieran estar en las finales que hemos estado en los últimos años".

"Competimos muy dignamente a diferencia de la final del Barcelona; el rival no nos pasó por encima"