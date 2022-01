Marcelino: "Es un orgullo poder defender este título"

"¿Que qué significa para el Athletic jugar otra final más? Tiene mucho mérito estar aquí porque el año pasado perdimos una final dolorosa y otra en la que el rival claramente nos superó. Pero el equipo ha sabido rehacerse y este año es súper competitivo. Por eso estoy muy orgulloso de este equipo. Porque tengo la suerte de, en apenas un año, jugar cuatro finales con el Athletic", dijo Marcelino García Toral en rueda de prensa. El técnico rojiblanco se mostró exultante tras la remontada ante el Atlético de Madrid y, por eso, la palabra que más utilizó fue: orgullo. "Es un orgullo poder defender este título y para nada nos incomoda el rol que se nos ha dado en esta Supercopa. Es así. Jugamos ante tres trasatlánticos, ante los tres equipos que han dominado nuestra liga en los últimos años. Todos los demás equipos de la liga querrían estar aquí, pero está el Athletic", prosiguió. Y es que, sin apenas digerir la victoria de anoche, Marcelino ya estaba pensando en la final del domingo ante el Real Madrid (19.30 horas): "Esto va muy rápido y además tenemos un día menos que ellos para descansar. Jugamos ante el Madrid dos partidos en diciembre. Jugamos como nunca y perdimos como siempre, así que a ver si ahora tenemos más acierto porque sino va a ser imposible ganar al mejor equipo de nuestra liga".







A pesar de ello, el entrenador del Athletic se paró a analizar la victoria de su equipo: "Fue un partido bastante táctico y cerrado en el que creo que fuimos superiores y merecimos la victoria". Y es que aunque el Athletic no espabiló hasta que tuvo el marcador en contra, Marcelino alabó la capacidad de reacción de sus pupilos: "Quizá en el primer tiempo nos faltó algo de profundidad, pero poco a poco fuimos teniendo más el control y también es cierto que no nos generaron mucho. Nosotros tuvimos las ocasiones más claras y defendimos con acierto". De hecho, el técnico asturiano denominó a Oblak como el mejor colchonero de la semifinal: "Hizo dos buenas paradas a Iñaki, otra a Williams y un paradón a un remate de Iñigo. Lo que define que nosotros jugamos a un nivel ofensivo correcto, aunque no extraordinario".







enfado de simeone













Diego Simeone, por su parte, mostró todo su enfado. "Me da mucha rabia perder a balón parado", fue la primera frase que soltó nada más sentarse ante los micrófonos. El entrenador del Atlético dijo seguir creyendo "en el trabajo que hacemos" porque siempre "buscamos mejorar y creo que desde el Rayo hicimos cuatro partidos buenos". Con todo, el Cholo quiso felicitar al Athletic y desearle suerte en la final ante el Real Madrid porque "lo hizo muy bien y mereció pasar".

En San Mamés. A la espera de que se haga oficial, la primera consecuencia de que el Athletic haya llegado a la final es que el partido de los octavos de final de la Copa que los leones deben disputar contra el Barcelona en San Mamés la próxima semana, y que no tenía el día designado, se jugará el jueves 20 en lugar del miércoles 19. La expedición rojiblanca, levante o no el título, regresará a Bilbao el lunes después de más de seis horas de vuelo. Y casi sin descanso se tendrán que enfrentar a los de Xavi Hernández.