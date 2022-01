Marcelino: "El resultado me deja incómodo"

Al contrario de lo ocurrido en el derbi a domicilio contra Osasuna, el Athletic no encontró en Mendizorrotza la manera de superar a un Alavés que aguantó en pie las tímidas ofensivas rojiblancas para lamento de Marcelino García Toral, quien reconoció tras el encuentro que "el resultado me deja incómodo". "No podemos decir que el empate sea injusto, pero creo que hicimos más méritos para ganar que el Alavés y pienso que se nos fue una buena oportunidad de ganar tal como se desarrolló el partido", remarcó el técnico asturiano, quien expuso que "tuvimos el dominio de la situación, el Alavés nos generó muy poco y hubo pocas intervenciones de Unai Simón al estar muy bien en la faceta defensiva, mientras que con balón también estuvimos muy bien, pero en el último tercio nos faltó intensidad, agresividad y ganar duelos".









"Tuvimos bastantes situaciones claras para generar peligro, pero no tomamos las decisiones adecuadas y no atacamos el área rival con la agresividad y la determinación de jornadas pasadas", indicó asimismo Marcelino para incidir acto seguido en que "tuvimos muy buen criterio de juego contra un equipo presionante, pero cuando tenemos tiro queremos dar un pase de más, cuando tenemos el último pase sencillo no lo precisamos y cuando tenemos que salir jugando sencillo en un campo manifiestamente dificultoso por la lluvia queremos hacer otro regate. En definitiva, tiramos muy poco a puerta, porque tuvimos dos oportunidades muy claras en cada tiempo y otras ocho llegadas con posibilidad de hacer muchísimo peligro".

Las mejores imágenes del Athletic - Alavés. Fotos: Pablo Viñas



Satisfecho, eso sí, terminó Marcelino con la actuación de Oier Zarraga, cuya labor elogió al apuntar que "estuvo muy bien; se metió rápido en el partido prácticamente sin calentar, tomó buenas decisiones y al final quizás se le notó un poco cansado, pero en líneas generales nos ofreció un muy buen rendimiento".

dani garcía







A pie de campo hizo su propia valoración del derbi Dani García, quien confesó que "queríamos hacer este partido, pero a diferencia de Iruñea, en el último cuarto de campo nos ha faltado agresividad, terminar jugadas y sacar más centros. Creo que nos hemos recreado más de lo debido y de ahí que no haya habido tantas ocasiones, porque hasta esa zona del campo llevamos bien el balón". Respecto a la buena dinámica que traza el equipo, el centrocampista rojiblanco declaró que "la dinámica está bien, pero si no vas sumando los tres puntos, te vas descolgando. Tenemos que encadenar unas cuantas victorias si queremos estar arriba, porque estamos haciendo un buen año, pero queremos estar más arriba y debemos auto exigirnos conseguir más victorias".

