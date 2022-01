Golpe en la mesa con Julen Guerrero en la memoria

EL número 8 conserva un aroma especial en el Athletic. De Julen Guerrero a Oihan Sancet. El navarro, no en vano, se convirtió anoche a sus 21 años y 253 días en el rojiblanco más joven en firmar un hat-trick en un partido de liga desde que el portugalujo marcara tres goles al Albacete (4-1) con 19 primaveras en 1993 y cuatro dianas al Sporting de Gijón (7-0) con 20 años y 86 días en 1994. San Mamés, hace casi tres décadas, fue testigo de ambos registros, mientras que ayer fue El Sadar el escenario que asistió a una marca para el recuerdo que equipara a Sancet con Guerrero, pues son los dos únicos futbolistas menores de 22 años que han conseguido un hat-trick con el Athletic en liga en el último medio siglo, tal como expuso Adurizpedia a través de Twitter.

Jugadores menores de 22 años que han logrado un hat trick en Primera con el Athletic en el último medio siglo:



- Julen Guerrero



- Oihan Sancet#OsasunaAthletic pic.twitter.com/1vBtqSFfzo — Adurizpedia™? (@DatAthle) January 3, 2022

Sancet, que pasa a ser el segundo león que firma tres goles en Iruñea, su casa, y el primero en hacerlo en El Sadar, toda vez que cuando lo hizo Merodio el estadio no estaba todavía construido, se convierte además en el segundo jugador estatal de menor edad que se adjudica un triplete en la máxima categoría en el Siglo XXI. Solo le supera Santi Mina, quien hizo lo propio con 19 años y 125 días en 2015 y que, curiosamente, se estrenó como goleador en Primera en la inauguración del nuevo San Mamés. No acaban ahí los datos relacionados con el sideral partido firmado ayer por Sancet ante un Osasuna que, entregado, sufrió en sus carnes la explosión goleadora de un futbolista llamado a marcar una época como león y que vivió en Iruñea su primera gran noche como profesional.

Hay que retroceder hasta marzo de 2016 para recordar la última vez que un jugador del Athletic hizo tres goles en una jornada liguera. Lo consiguió otro ilustre como Aritz Aduriz, quien castigó una, dos y tres veces al Deportivo de la Coruña en San Mamés. La incidencia de Sancet en el juego ofensivo del Athletic, a pesar de no asomar todavía como titular indiscutible, va en aumento como refleja el hecho de que el navarro haya participado en los seis últimos goles del equipo.

A sus tres tantos contra Osasuna, siendo el primer futbolista navarro que martiriza con un hat-trick a Osasuna en toda la historia de LaLiga, se unen su zarpazo ante el Real Madrid en el último choque de 2021 en San Mamés y sus dos asistencias en el encuentro anterior frente al Betis saliendo desde el banquillo en el minuto 69.

Al término del envite de anoche, Sancet, humilde, destacó que "ha sido un partidazo del equipo, estábamos faltos de gol y hoy nos han entrado así que estamos muy contentos". En cuanto a sus goles, apuntó que "me quedo con los tres, no me puedo quedar solo con uno porque estoy contento por los tres. La verdad es que estoy contento de haberlos metido en mi casa, delante de todos mis amigos y mi familia, es un plus y me anima a seguir".



??? @oihan_15, autor de los tres goles anotados por los leones esta noche:



??? "Estoy muy contento por haber logrado un hat-trick en el partido 4.000 del Athletic. Quedará para la historia"



??? "Hemos hecho un partidazo, un gran trabajo"#OsasunaAthletic #AthleticClub ?? pic.twitter.com/QYU82J1ddh — Athletic Club (@AthleticClub) January 3, 2022

Rubén Uría, sustituto ocasional de Marcelino García Toral en el banquillo, remarcó por su parte en rueda de prensa que "aunque lleva partidos en Primera y aún está en formación, tiene características muy buenas y creemos que va a ser un futbolista muy bueno, pero tiene que seguir trabajando. Felicitarlo por los tres goles y el baloncito que se lleva".

