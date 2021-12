Rafa Alkorta: "Solo faltaba yo por rematar"

La falta de puntería, con hasta dieciocho remates sin premio de por medio, impidió al Athletic rescatar punto alguno de su visita al Santiago Bernabéu en un encuentro en el que "solo faltaba yo por rematar", según declaró Rafa Alkorta a Movistar. "Lo hemos tenido ahí, pero esta historia se repite muchas veces cuando juegas contra equipos grandes. No se puede perdonar tanto como hemos perdonado nosotros", agregó tras el partido el director deportivo rojiblanco, quien destacó que "me atrevería a decir que hemos tenido hasta cinco ocasiones bastante claras, pero Courtois ha estado fenomenal".

"Hemos hecho un esfuerzo tremendo con muchos chicos jóvenes en la segunda parte comiéndose el campo y es lo que nos hace mirar al futuro pensando en que todo va a mejorar", subrayó asimismo Alkorta, quien apuntó sobre la posibilidad de renovar a Marcelino García Toral antes del término de un curso que supondrá el adiós de Aitor Elizegi a la presidencia que "lo que tenemos que hacer es lo que veamos mejor para el club y si Marcelino tiene que renovar, así lo haremos". En cuanto a su futuro, el bilbaino, que desveló un "primer contacto" con varios futbolistas para proceder a la ampliación de sus contratos, afirmó que "Rafa Alkorta seguirá trabajando hasta junio con el objetivo de hacer las cosas como creo que las he estado haciendo hasta ahora con mi equipo de trabajo, que me ayuda muchísimo. Después, no lo sé".