Yeray: "Tenemos ese resquemor de la final de Copa"

Una tediosa lesión de rodilla que le acompaña desde hace mucho meses, ha mantenido a Yeray Álvarez un buen tiempo apartado de los terrenos de juego. Tuvo que parar a mitad de pretemporada, tras el encuentro amistoso frente al Borussia Dortmund disputado durante el 'stage' de pretemporada en Suiza y no fue hasta el martes cuando disputó su primer partido de la presente campaña. Completó los 90 minutos del choque ante el Espanyol formando pareja con Daniel Vivian, con quien no había compartido más que sesiones de entrenamiento, y cuajó una más que aceptable actuación. Protagonista hoy en la sala de prensa de Lezama, el central de Barakaldo no ha ocultado que en el seno del equipo aún tienen "resquemor" tras la final de Copa perdida frente a la Real Sociedad, rival este domingo del conjunto rojiblanco.

Ha tratado de Yeray de hacer borrón y cuenta nueva, de dejar en el pasado aquella dolorosa derrota que aún hoy sigue escociendo en el entorno rojiblanco, pero dándole una total naturalidad, no ha podido evitar referirse a ella: "Fue un palo muy gordo. Jugamos contra el rival de toda la vida, el de al lado de casa. Con una derrota en una final que era un derbi, ya te puedes imaginar cómo pasamos el resto de meses€ Ya ha pasado tiempo. Lo del fin de semana pasado queda en el fin de semana pasado y lo del año pasado en el año pasado. Son números y hay que mirarlo de esa manera. Nos ganaron y les felicitamos, lo hicieron genial. Tocó aceptarlo, asumirlo y ya está. Pero tenemos ese resquemor de la final de Copa".

Lo suyo ha sido un ejercicio de total sinceridad. Además, al ser cuestionado por cómo ve a la Real, ha asegurado que "están en un momento de forma espectacular". Eso sí, no ha pasado por alto que el Athletic también atraviesa por un buen momento y que si ganan en el Reale Arena se meterán "otra vez de lleno en la pelea por los puestos de arriba, prácticamente entre los tres primeros". "Es un derbi más, pero queremos ganarlo".

LESIÓN DE RODILLA

Esa naturalidad que ha trasladado al referirse a la final de Copa del pasado mes de abril la ha tenido también al hablar sobre su lesión de rodilla. Ha admitido Yeray que en su vuelta al trabajo con el grupo "la prioridad era la rodilla, que estuviese bien". Ha apuntado también que tras el encuentro ante el Espanyol no tuvo "ninguna molestia" y ha desvelado que se plantearon incluso pasar por el quirófano para poner fin a las molestias, si bien finalmente pudo evitar la operación.

"Llevo años con algunos problemas en los tendones, pero la molestia fue a más antes de las finales y al final tuve que forzar varios partidos. Yo decidí forzar esa rodilla y al final la molestia fue un poco a más. En verano pensábamos que se iba a recuperar más o menos con ciertos trabajos, pero no fue así tampoco. El proceso de recuperación para un tendón rotuliano es complicado, no sabemos cómo va a funcionar. Hay diferentes alternativas, pero no sabes la solución correcta cuál es, cuál te va a ir bien y cuál mal. Tienes que buscar solución que te deje entrenar y te deje jugar, porque jugar al 70% no resulta eficaz cuando hay otros jugadores que pueden jugar al 100% y lo pueden hacer mucho mejor", ha explicado.