Marcelino: "Estaba convencido de que el equipo no iba a resentirse por el parón"

Marcelino García Toral llegó ayer San Mamés "sorprendido" por la decisión que horas antes había exteriorizado Aitor Elizegi de no presentarse a las elecciones del Athletic. Sin embargo, el técnico rojiblanco salió de La Catedral "orgulloso y muy satisfecho". El rendimiento de su equipo ante el Villarreal no le había supuesto ninguna sorpresa. Ni aunque hubiera pasado 22 días sin competir. "Estaba convencido, no tenía ningún tipo de duda, de que el equipo no iba a resentirse para nada porque entrena fenomenal y a ritmos muy altos y eso hace que no se note que no hayamos jugado en tres semanas". De hecho, el entrenador asturiano se mostró muy contento del "rendimiento que estamos sacando de los futbolistas que disponemos" y, una vez más, se deshizo en halagos hacia sus jugadores: "La afición debe de estar muy orgullosa del equipo, de su actitud, de querer ganar siempre, del juego y de los resultados".





Y, resaltó, orgullosa sobre todo del juego y del resultado que ayer cosechó el Athletic ante el Villarreal. "Cuando eres capaz de contrarrestar a un equipo tan bueno como es el Villarreal, para mí uno de los mejores de la liga, y a la vez generarle seis o siete ocasiones me hace pensar que vamos en la buena línea". Así, contento por los tres puntos y la segunda victoria consecutiva en liga, el técnico rojiblanco era todo sonrisas. Ni siquiera entró a valorar la polémica jugada del VAR, esa que terminó de poner por delante a su equipo gracias a la frialdad de Iker Muniain, y se centró en valorar el encuentro tan solo en su aspecto deportivo. "Es muy agradable que te venga a casa un Villarreal y solo te genere dos ocasiones de gol. El tanto que nos mete es en una acción poco afortunada porque ellos encontraron el empate más que merecerlo", explicó.

Asimismo, aunque Marcelino valoró "el trabajo y la paliza que se ha dado todo el equipo" como clave fundamental de la victoria; también tuvo tiempo para elogiar al hombre más destacado de ayer: Muniain. "No hay que convencerme de que con Iker a gran nivel somos mejor equipo, eso ya lo sé. Por eso nos alegramos de que poco a poco vaya adquiriendo su mejor nivel porque cerca del área es muy clarividente y preciso". Asimismo, el entrenador asturiano también agradeció la intensidad y electricidad con la que los casi 39.000 athleticzales recibieron ayer a su equipo: "Este equipo es mejor con la afición. Antes la sufría como rival y ahora la disfruto como técnico".



a tortas con el var

En la otra cara de la moneda estaba Unai Emery. El técnico del Villarreal perdió en San Mamés por lesión a Gerard Moreno y Juan Foyth, dos hombres que incluso Rulli reconoció que eran "importantes" en el esquema del conjunto amarillo. Perdió también los tres puntos y perdió la oportunidad de escalar puestos en la clasificación liguera. Sin embargo, el mayor cabreo del entrenador guipuzcoano fue con el VAR y el penalti que posteriormente Iker Muniain mandó a la red: "Puede que sea penalti, pero no es un penalti que se deba pitar porque es una jugada intrascendente, que ni siquiera protestan y que se castiga de forma desmesurada. Ni un equipo puede sacar tanto premio de esa jugada, ni el VAR debe coger tanto protagonismo en el fútbol. Si nos pasara a nosotros igual no diría esto, pero lo pensaría igual: puede ser penalti, pero no se debe pitar".



Orgulloso del compromiso de estos jugadores y feliz de disfrutar de esta maravillosa afición. Gracias a todos. A seguir! #AthleticVillarreal pic.twitter.com/wiQINsy4zn — Marcelino Garcia Toral (@Marcelino) October 24, 2021

