Marcelino: "Perder me cabrea mucho"

Marcelino García Toral ha ofrecido este mediodía sus impresiones acerca del partido que el sábado enfrentará al Athletic y al Valencia en Mestalla a partir de las 16.15 horas. Una cita especial para el técnico asturiano, que se medirá por primera vez al que fuera su equipo, al que dirigió durante dos exitosas campañas, en las que ganó una Copa y clasificó en dos ocasiones al conjunto 'ché' a la Liga de Campeones. "En lo deportivo será un partido igual que cualquier otro, no hay diferencia. Pero será la primera vez que voy a Valencia, a Mestalla, y será complicadillo", ha reconocido. Eso sí, dejando al margen el lado emotivo, ha señalado que ahora se debe al Athletic y que van "con la intención de ganar".



Ha admitido, al ser cuestionado por su despido, que "fue sorprendente", si bien ha recalcado que "es pasado". "Tengo, seguro, bastantes defectos y algunas virtudes y entre las virtudes está que no tengo rencor. Llegó un dirigente, tomó la decisión de cesar al entrenador, que es algo que creo que no correspondía, fue una sorpresa para todos", ha insistido.



Además de volver a reencontrarse con el Valencia, con su afición y algunos de los trabajadores del club,, con quien no guarda una estrecha relación, que se diga. El entrenador del equipo 'ché' ha afirmado esta mañana que saludará a Marcelino, quien ha asegurado que corresponderá al alicantino: "El pasado es pasado y lo dejas ahí, apartado. Me considero educada y corresponderé al saludo. Así creo que lo debo hacer como persona y es como me educaron mis padres. Me siento orgulloso y súper agradecido de la educación que me dieron.Su saludo será correspondido sin ningún problema".Sobre el Valencia, su rival de mañana, que afronta el partido tras encadenar dos derrotas , ha puesto en valor la evolución positiva que ha mostrado en este arranque de curso en comparación a sus dos temporadas anteriores: "Ha jugado dos partidos seguidos contra el Madrid y el Sevilla y también es cierto que tiene futbolistas relevantes que están lesionados. Todo influye. Pero está claro queEl Valencia ha tenido una evolución positiva con respecto a las dos últimas temporadas. Es un buen equipo, pero nosotros vamos con toda la ilusión, ambición y convencimiento de ganar".En la línea de cómo están sucediéndose los encuentros de su equipo, Marcelino no ha tenido reparos en señalar que. "Tenemos que ser conscientes de que nosotros somos un buen equipo rindiendo al máximo nivel. Tenemos que dar el 100%. Necesitamos de nuestra concentración, de nuestra precisión y de tener un buen día. No tenemos capacidad goleadora.Qué nos va a suceder al Athletic, vamos a estar empate, ganamos por uno, por dos, perder no, porque me cabrea mucho. Entonces, desde ese punto de vista va a ser todo muy igualado", ha expuesto.Asimismo, ha asegurado que volvería a hacer seis cambios" en la alineación entre un partido y otro. Ha explicado que es algo que acostumbra a realizar en los inicios de la temporada con el firme objetivo de meter en la rueda al máximo número de futbolistas posibles. "Volvería a hacer seis cambios, sí. Mi forma de actuar a estas alturas de la temporada ha sido así en la mayoría de los casos. No lo hago por primera vez. Tenemos que aprovechar estos momentos para dar oportunidades. Cuando pasen unos meses tendremos una valoración mayor".Ha explicado esta cuestión de la siguiente manera: "Para el Athleticen cada uno de los partidos. Tenemos la obligación de optimizar el rendimiento de cada uno de ellos. No voy a tomar una decisión sobre un jugador porque haya tenido 60 o 90 minutos buenos, regulares o malos. Siendo buenos no es un fenómeno y siendo malos no es un despojo o no sirve. Tengo que ser más coherente e intento serlo".Rueda de prensa de Marcelino