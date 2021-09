Marcelino: "Puede ser una cura de humildad"

El Athletic sufrió ante el Rayo Vallecano su primera derrota de la temporada. Un partido que, en palabras de Marcelino García Toral, "puede ser una cura de humildad" para su equipo, que estuvo lejos del nivel ofrecido en los cinco primeros partidos de la temporada. El conjunto rojiblanco no pudo hacer bueno el empate cosechado el sábado en el Wanda Metropolitano debido a dos groseros errores, uno en el minuto cinco del choque y otro en el tiempo de añadido.

"No hemos estado bien. Hemos estado por debajo del nivel de los cinco partidos anteriores. Hemos tenido problemas en la creación, en la progresión, en el contraataque, a la hora de las llegadas€ Defensivamente hemos estado más o menos bien, pero hemos cometido dos errores que nos han costado la derrota. Uno al inicio y otra al final. Cuando eso sucede, normalmente lo que toca es una derrota, que no considero que sea injusta, ni mucho menos", expuso el técnico asturiano.

Marcelino, eso sí, asumió su responsabilidad en el traspiés y no quiso cargas las tintas contra sus futbolistas. Al contrario. "Sería injusto si buscara culpables individuales por perder este partido. El único culpable soy yo. Los futbolistas tienen días buenos, malos y regulares", aseguró antes de dejar claro que "no" va a perder "la confianza" en sus jugadores porque tuvieran un mal partido.

En este sentido, sus lamentos fueron dirigidos no solo a los titulares en la cita frente al Rayo, también a aquellos que, mediada la segunda mitad y en el tramo final del encuentro tuvieron sus oportunidades saliendo desde el banquillo: "El resultado y el partido no modifica nada de cara al futuro. Creo que cuando pusimos a los jugadores que venían jugando no tuvimos mejoría. No la percibí al menos. No tuvimos dominio".





PINCHAZO DE VILLALIBRE



Por último, Marcelino avanzó que Asier Villalibre podría causar baja en los próximos partidos, frente al Valencia y el Alavés, porque sufrió un pinchazo en el tramo final del partido. Con respecto a Iker Muniain, que también abandonó el terreno de juego con algunas molestias, se mostró más o menos convencido de que el capitán sí podrá ser de la partida en Mestalla.