Iraola: "Se me ha hecho raro volver a San Mamés"

Andoni Iraola fue, sin duda alguna, uno de los protagonistas de la noche en el partido entre el Athletic y el Rayo Vallecano. Leyenda del conjunto rojiblanco, el de Usurbil regresó a San Mamés seis años después de despedirse de la afición bilbaina sobre el verde de 'La Catedral'. Y lo hizo como técnico del equipo madrileño, en su debut en Primera División y con un partido que su equipo se llevó en el último suspiro gracias a un gol de Radamel Falcao.

No ocultó Iraola que se le hizo "raro" regresar "a San Mamés". "Desde que he llegado se me ha hecho raro. Jugar en contra del Athletic, ir contra el público cuando protestaban€ Pero les he dicho a mis jugadores que iba a protestar como una más. Pero se te hace raro. Ha sido diferente", explicó.

Además, cuestionado sobre la figura de Unai López, a quien fichó semanas atrás del Athletic, el técnico de Usurbil apuntó que les da "mucho" con el balón. La de ayer fue su primera titularidad y lo hizo, además, jugando ligeramente más adelantado de lo que acostumbra: "Es más centrocampista que media punta, como ha jugado hoy. Le he visto bien. Sin balón también hace mucho trabajo".