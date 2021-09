Marcelino: "El Atlético tiene un plantillón, pero estoy convencido de que el equipo va a responder"

El Athletic afronta el sábado en el Wanda Metropolitano una cita de altura ante el vigente campeón. El equipo de Diego Pablo Simeone calibrará el nivel del conjunto rojiblanco, que recorridas cuatro jornadas de LaLiga sigue invicto. Marcelino García Toral ha destacado este viernes en rueda de prensa las virtudes y el potencial de los colchoneros, pero el técnico asturiano confía en la respuesta de sus pupilos para sacar algo positivo.



"Lo que está claro es que el Atlético tiene diez puntos, que es colíder y que tiene un plantillón. De los equipos de arriba es el que más se ha reforzado y que cuenta con un gran entrenador, que dirige un colectivo que funciona como una apisonadora", ha destacado el entrenador del Athletic. Recordar que durante la última década, el balance ha favorecido netamente los intereses del Atlético. La era Simeone supone un calvario para el Athletic, que únicamente ha logrado vencerle en tres citas y empatar en otras tres. Dieciséis derrotas completan el recuento.

Entrenamiento de este viernes en Lezama. Fotos: Borja Guerrero

"Todo esto no quita para que vayamos con la máxima ilusión y la ambición de lograr un buen resultado. Creo que podemos obtenerlo y estoy convencido de que el equipo va a responder. Para ello tiene que hacerlo todo bien. Además, tenemos que tener ese día de acierto. Aprovechar las ocasiones que tengamos, que normalmente ante el Atlético son pocas, y ser agresivos y muy solidarios en la faceta defensiva", ha destacado Marcelino, que no es partidario aún de sacar conclusiones sobre el rendimiento del Athletic hasta que no se cumpla, al menos, un cuarto de la competición. Eso sí, el de Villaviciosa ha subrayado su satisfacción por cómo están respondiendo sus jugadores: "Lo importante para nosotros es que estos cuatro partidos demuestran las buenas sensaciones de la pretemporada. Sabemos lo que queremos hacer y lo que necesitamos. Estamos muy satisfechos pero esto no ha hecho más que empezar".

Cuestionado por su futuro y por el año electoral, Marcelino, que termina su contrato con el Athletic el próximo junio, se centra en lo deportivo: "Me sorprende la pregunta porque estamos al comienzo de la temporada. No lo llevo mal porque estamos muy felices en Bilbao. Pero ahora toca trabajar para que el Athletic tenga los mejores resultados".

BUENAS PALABRAS PARA IÑAKI WILLIAMS

El nombre de Iñaki Williams también ha salido en la rueda de prensa. El delantero, que encadena dos partidos marcando, ha recibido los halagos de su entrenador. "Este es un futbolista y una persona que sufrió mucho durante el final de la temporada pasada. Le ha venido muy bien el descanso para venir con la cabeza limpia y l que meta goles le va a aumentar su autoestima. Es un chico encantador, trabajador, cariñoso, disciplinado, que se come la cabeza muchísimo. Y sabemos que su rendimiento alto aumenta las posibilidades del equipo", ha subrayado el asturiano.