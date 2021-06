Más frío que calor en un curso irregular

La Liga Iberdrola viaja inexorablemente hacia un camino parejo al del fútbol masculino, analizándolo siempre desde su justa perspectiva. Y el Athletic lo está sufriendo duramente en sus carnes temporada a temporada. El sin control en la contratación de jugadoras extranjeras, cada vez de mejor nivel, está significando que los clubes de cantera se las ven y se las desean para intentar sobrevivir entre los mejores conjuntos. Será difícil volver a ganar ligas con equipos como el Barcelona de esta temporada. Prácticamente imposible. Además, el Athletic también ha visto en los últimos cursos cómo algunas de sus jugadoras importantes o futuras promesas han emigrado en busca de nuevos retos: Maite Oroz, Damaris, Amaiur... A la vez, cuesta mucho incorporar jugadoras de equipos euskaldunes, como antes, debido a que han subido también un escalón en sus aspiraciones: Eibar, Alavés, Osasuna y Real Sociedad, que se ha clasificado por encima del conjunto vizcaino. Difícil tarea para el director deportivo Joseba Agirre, que tiene que salir del paso con nuevas jugadoras como Istillart o Bibiane.

Once victorias, siete empates y dieciséis derrotas ha sido el bagaje final del Athletic femenino, que ha sacado adelante este irregular curso sin muchos apuros, aunque pasó por momentos delicados cuando en una fatídica racha los puntos no llegaban y se acercaba a la zona de peligro. Con el equipo a cuatro puntos del descenso, llegó el relevo en el banquillo a Ángel Villacampa, tras haber sumado tres de sus últimos 27 puntos en juego. Una racha histórica en cuanto a lo negativo. Para colmo, la destitución llegó desde la entidad de Ibaigane justo después de la de Gaizka Garitano en el primer equipo masculino. La llegada de Iraia Iturregi, primera mujer en la historia en asumir el banquillo bilbaino, no resultó un camino de rosas. Costó adaptar al equipo y tampoco la suerte acompañó a la entrenadora de Loiu en sus primeras jornadas. Pero el tiempo empezó a jugar a su favor y poco a poco ha logrado vivir tranquila, aunque con un regusto amargo al final. Ya en que las últimas jornadas de liga ha dado la sensación de que la plantilla se ha dejado ir debido a que no había nada en juego.

En cuanto a las comparecencias de las jugadoras de la plantilla rojiblanca, ha sido el año de las Oihane (2.572), Valdezate (2546 minutos), De la Nava (2.430), Istillart (2.340) y las ya consabidas Moraza (2.666), Lucía García (2.449), Eunate (2.181) y Vanesa Gimbert (.2579), con su secreto elixir de juventud a sus 41 años. Solo ocho jugadoras han cubierto más de 2.000 minutos. También habría que incluir entre las primeras a Oguiza (1.224) y Monente (1.004) que con la llegada de Iraia a comienzos de enero se han erigido en dos jugadoras fundamentales en el esquema de la entrenadora de Loiu. Además los seis tantos de Oguiza, la mayoría en estrategia, han significado una salida muy válida en algunos partidos atascados. El equipo logró once goles a balón parado en doce jornadas con la llegada de Iraia. Los goles han estado a cargo de la internacional Lucía García. Llegaron a rachas, como el propio equipo, pero la extraña composición del calendario liguero no ayuda a coger el ritmo a cualquier equipo que comience titubeante en el curso. Su velocidad, en algunos tramos de la liga, ha sido desafiante, consiguiendo quince dianas fundamentales para salir de la zona baja en una temporada con claros y oscuros.

Las bajas, hasta ahora, anunciadas son Marta Perea, afectada y debilitada en las últimas temporadas por las lesiones; junto con Andere Leguina, que cuelga los guantes tras trece temporadas prácticamente en la suplencia; y María Díaz Cirauqui, que tampoco continuará en la nave rojiblanca, después de que en A Coruña sumara ayer domingo un centenar de encuentros como rojiblanca en cuatro temporadas y curiosamente en la que más minutos ha disputado. El Athletic ha finalizado en décimo primer lugar. Más frío que calor en una liga de dieciocho en la que, junto con los cuatro descendidos, solo Rayo Vallecano, Betis y Eibar estuvieron por debajo de un conjunto rojiblanco muy irregular.

los datos

Bagaje. El Athletic ha sumado 11 victorias, 7 empates y 17 derrotas, para finalizar la liga en una discreta undécima posición.

Goleadoras. Lucía García se ha convertido en la pichichi rojiblanca con 15 goles, seguida de Oguiza, con 6.

liga iberdrola

cierre El Barça firma un 9-1 sobre el Eibar

El Barcelona, ganador de liga, Copa y Liga de Campeones, cerró el curso y la etapa de Lluis Cortés con un 9-1 sobre el Eibar. Real Madrid y Levante jugarán también en la Champions.

descenso bajan cuatro equipos

El Deportivo Abanca, el Espanyol, un clásico, el CDEF Logroño y el Santa Teresa son los cuatro conjuntos que pierden la categoría.