Iraia Iturregi: "Es un privilegio ser entrenadora del Athletic"

Iraia Iturregi, la primera mujer en dirigir al Athletic femenino, ya ejerce como tal tras la destitución de Ángel Villacampa, que la pasada noche fue fulminado por la Junta Directiva. Tres puntos de los últimos 27 en juego son una pésima tarjeta de presentación que han provocado la salida del toledano.



En los despachos de Ibaigane han empezado con trabajo 2021, ya que hace solo cinco días fue despedido Gaizka Garitano, el colega de Villacampa en la sección masculina. La de Loiu, que coge las riendas de un equipo inmerso en una crisis histórica de resultados, ha sido presentada este viernes en la sala de prensa de San Mamés acompañada de Aitor Elizegi y Joseba Agirre.





EXJUGADORA ROJIBLANCA

JOSEBA AGIRRE

A susde edad, la exrojiblanca,, no ha podido ocultar su satisfacción. "Es un privilegio ser entrenadora del Athletic. El momento ideal igual hubiera sido otro pero a la realidad hay que mirarle a la cara y afrontar lo que hay.Hay un grupo humano excelente y es un equipo con jugadoras con talento. Confío en darle la vuelta a esto", ha asegurado Iturregi."Casi no hemos tenido tiempo de hablar con las jugadoras, porquePero les he recalcado que confíen en el talento que hay en el grupo. Se tienen que creer lo que son y que la confianza tiene que llegar con el trabajo. Pero", ha subrayado Iraia Iturregi , que colgó las botas en 2017 tras, no tardó en regresar al club.En la temporada 2018-19 fue la preparadora física del primer equipo, dirigido entonces por Joseba Agirre. Al año siguiente cogió las riendas del Athletic B, al que ha entrenado hasta ayer. Sin tiempo para muchas probaturas, la vizcaina, que esta mañana ha entrenado por primera vez a sus nuevas jugadoras,, en el derbi ante el Eibar, a partir de las 12.00 horas. Las rojiblancas ocupan la undécima posición de la Primera Iberdrola."Las últimas semanas no dábamos con la tecla y. Las ilusiones son todas porque creemos que es una apuesta segura", ha señalado, por su parte, elque apostó por el fichaje de Villacampa la pasada temporada. Preguntado por cómo se siente tras los dos últimos ceses, Elizegi ha dicho que "es mejor que las sensaciones personales no las traslade. Es una semana que no olvidaré mientras viva. Pero tengo que mirar al futuro., regenerando dos plantillas en dos años, para que sean más regulares y competitivas. Es el tipo de personas que hace falta que lleguen a Lezama".Una idea que también ha defendido Joseba Agirre: "Es la mejor preparada y todos sabíamos que Iraia iba a ser la entrenadora del primer equipo. Conoce el club de arriba a abajo. Es la mejor persona que podía llevar la nave del Athletic ". El director deportivo ha lamentado que "el fútbol muchas veces no depende del trabajo". "Teníamos que mover un poco el árbol, porque es la manera de cambiar la dinámica", ha reiterado.