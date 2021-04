El vestuario del Athletic no pierde la confianza para la final de Copa

El empate sin goles firmado ante el Alavés en San Mamés dejó un mal sabor de boca en el vestuario del Athletic, si bien no amenaza con condicionar la moral del grupo de cara a la final de Copa del próximo sábado ante el Barcelona. Las ocasiones de gol generadas frente al conjunto gasteiztarra y el "buen nivel" de juego exhibido durante distintas fases del derbi fueron los dos aspectos que remarcaron en el plano positivo jugadores como Ibai Gómez y Unai Núñez, quienes lamentaron la falta de efectividad.

"Empezamos muy bien, sobre todo, la primera media hora, y al final tuvimos opciones de ganar, pero sabemos también que Pacheco es un gran portero, ha vuelto a sacar un punto para ellos y nos vamos fastidiados, porque siempre intentamos sumar los tres puntos y es una pena que llevemos tantos empates", reflexionó Ibai, quien se mostró feliz por regresar a la titularidad: "Estoy contento por estar participando de nuevo y con ganas de aportar lo máximo al equipo. Intento hacer siempre todo lo que está en mis manos, trabajar al máximo y las palabras sobran, porque estoy para aportar al equipo y es lo que intento hacer cada día, aunque siempre piense que puedo dar más y es lo que trato de hacer".

De cara a la inminente final copera contra el Barcelona, el atacante de Santutxu señaló que "los que más ilusión y ganas tenemos que tener somos nosotros y el equipo ya ha demostrado muchas veces que puede, así que vamos a ir a La Cartuja a ganar esa final". A sus palabras se abrazó Núñez, quien afirmó al respecto que "tenemos que seguir trabajando, pero descansar primero y corregir errores". "Hay que tener confianza en el equipo, que tiene mucho nivel y vamos a plantar cara al Barça. Iremos a por el título", incidió el central portugalujo, quien lamentó no aprovechar la clara ocasión de gol de la que dispuso ayer: "Me ha dado mucha rabia, porque Iker puso un balón increíble y era solo tocarla, pero por acierto o fortuna del portero me la ha sacado y no hemos podido celebrar el gol".